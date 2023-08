Cosenza-Modena, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Modena è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Si può parlare di sorpresa? Noi diciamo di no, perché il Cosenza di Fabio Caserta quest’anno è una buona squadra e lo ha fatto vedere nelle prime due uscite di questa stagione battendo l’Ascoli e andando a pareggiare sul difficile campo del Venezia come noi del IlVeggente (scusateci) avevamo pronosticato.

I calabresi hanno tutte le carte in regola per disputare un campionato tranquillo, dimenticando in questo modo tutti quelli che sono stati i problemi degli anni passati, con delle salvezze raggiunte solamente nel finale di stagione. Al San Vito-Marulla, adesso, arriva un Modena che ha cambiato tanto nel corso di questa estate e che in panchina si è affidato a Bianco. Un Modena che, però, ha iniziato la propria stagione vincendo – sempre contro l’Ascoli – dopo aver riposato alla prima giornata. Un campionato quello cadetto che ha ancora una X nel proprio calendario e che dovrebbe diventare una quadra oggi, visto che il consiglio di Stato si riunirà per tutti quei ricorsi che ci sono.

Altro discorso questo, politico, di regole. Noi ci fermiamo a quello del campo dove vediamo un Cosenza leggermente favorito contro gli emiliani anche perché dalle parti del San Vito-Marulla è tornato un certo entusiasmo. I risultati aiutano, senza dubbio, ma che la squadra di un altro calabrese, Fabio Caserta, potesse fare bene in questa stagione lo si era capito nel match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Sì, i rossoblù possono prendersi un’altra vittoria.

Come vedere Cosenza-Modena in diretta tv e in streaming

Cosenza-Modena è in programma martedì 29 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-Modena

Tre punti al Cosenza, per quella che dovrebbe essere la seconda vittoria in casa della squadra calabrese. Un match tirato che alla fine dovrebbe regalare un’importante affermazione alla truppa calabrese.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Zuccon; Marras,Voca, Mazzocchi; Tutino.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Zaro, Cotali; Palumbo, Gerli, GArgiulo; Tremolada; Strizzolo, Falcinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1