Ascoli-FeralpiSalò, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-FeralpiSalò è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Zero punti in classifica per entrambe. Zero gol fatti per entrambe. Quattro subiti per entrambe. Tutto identico per Ascoli e FeralpiSalò che giocano un match che può già indirizzare l’intera stagione. O quasi. Sì, perché rimanere a zero dopo tre turni, non sarebbe il massimo per nessuno e anche le panchine, in questo modo, potrebbero iniziare a scricchiolare. Forse non è il caso di Vecchi, allenatore degli ospiti, ma per Viali sì.

Dicevamo: nessuno si aspettava questa partenza dell’Ascoli, sicuramente, una squadra che lo scorso anno ha perso i playoff solamente negli ultimi istanti della gara contro la Reggina. Eppure i bianconeri dopo averci rimesso le penne a Cosenza, hanno fatto lo stesso contro il Modena. Due gare in trasferta abbastanza impegnative, non c’è dubbio, caratterizzate anche da quello che è un nervosismo quasi ingiustificato: in 180minuti sono arrivate quattro espulsioni che, sicuramente, i match li hanno indirizzati.

Della FeralpiSalò si sapeva: la squadra che ha conquistato una storica promozione lo scorso anno deve crescere e Vecchi ovviamente si aspetta ancora qualche innesto dall’ultima settimana del mercato. Ne va dell’intera stagione. Prima abbiamo detto che non rischia, ma se in questa settimana – contando anche il turno di domenica – non dovessero arrivare punti, allora sulla graticola ci potrebbe finire anche lui.

Come vedere Ascoli-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Ascoli-FeralpiSalò è in programma martedì 29 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-FeralpiSalò

Diamo fiducia all’Ascoli in questo match. I padroni di casa dovrebbero riuscire contro una squadra ancora incompleta, a prendersi i primi punti di questo campionato. Rientra Bellusci dalla squalifica dello scorso anno, ancora out per lo stesso motivo Forte. Ma cambia poco. Vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adajapong, Bellusci, Botteghin, Giovane; Caligara, Karja, Masini; Rodriguez, Millico; Mendes.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Campagnon, La Mantia, Di Molfetta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0