Al Nassr-Al Shabab, Saudi Pro League: tv, streaming, pronostici

Al Nassr-Al Shabab è una partita della quarta giornata della Saudi Pro League e si gioca martedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Tre partite di campionato giocate, una sola vittoria per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Sì, il portoghese ha vinto la Champions araba, piazzando l’ennesimo trionfo della sua carriera, ma adesso l’intenzione è quella di non allontanarsi troppo dalla testa della classifica, visto che davanti corrono a punteggio pieno. L’impegno contro l’Al Shabab è oggettivamente agevole per la squadra guidata da Castro che, questa sera, non dovrebbe avere particolari problemi a prendersi la seconda vittoria di fila.

Sì, perché la prima è arrivata solamente nel turno precedente con la tripletta realizzata da Ronaldo. Che, è evidente, non si vuole fermare più. Il derby di Riad quindi, uno dei tanti di questa stagione, sembra essere bello indirizzato già da prima del match. Un match che di scossoni particolari non ne dovrebbe regalare. Anche se le possibilità di diversi pronostici vincenti ce ne sono. E andiamo a vedere sotto quali.

Come vedere Al Nassr-Al Shabab in diretta tv e in streaming

La gara Al Nassr-Al Shabab, in programma martedì alle 20:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sportitalia, che ha acquisito i diritti del campionato saudita, che non passa giorno senza annunciare un colpo importante di mercato. Una gara che quindi si potrà vedere in diretta tv in Italia e in streaming collegandosi al sito del canale diretto da Michele Criscitiello.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive. Con diverse possibilità, come spiegato, di quelli che sono dei pronostici vincenti. Intanto: il match si dovrebbe sbloccare già nel primo tempo. Inoltre non c’è dubbio che uno come Ronaldo cercherà in tutti i modi la via della rete e che visto il momento di forma dovrebbe riuscirci. Infine si potrebbe azzardare almeno quattro reti complessive. Occhio, infine, anche a Mané, uno degli ultimi arrivati. Pure lui potrebbe riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Shabab

AL NASSR (4-2-3-1): Alaqidi, Telles, Amri, Lajami, Ghanam, Alkhabari, Fofana, Otávio, Brozovic, Mané, Ronaldo.

AL SHABAB (4-5-1): Kim, Sagourq, Santos, Sharari, Alsebyani, Al-Ammar, Monassar, Cuellar, Banega, Bahbri, Diallo.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0