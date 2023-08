Al Ahli-Al Taee, Saudi Pro League: tv, streaming, pronostico

Al Ahli-Al Taee è una partita della quarta giornata della Saudi Pro League e si gioca martedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

L’obiettivo dell’Al Ahli – una delle squadre che ha preso più giocatori dall’Europa in questa sessione di mercato – è quello di andare a riprendere l’Al Ittihad che, come da pronostico, ieri ha vinto e che è a punteggio pieno. Sì, perché Firmino e compagni fino ad oggi hanno vinto tutte e tre le partite giocate e onestamente non ci sono dubbi che, anche nella serata di oggi faranno lo stesso.

Sette gol fatti e due subiti per i padroni di casa. Che però visti i molteplici cambiamenti dietro stanno cercando ancora di oliare i meccanismi. A Ibanez, inoltre, negli ultimi giorni si è unito anche Demiral che ha debuttato già nello scorso turno, e questa sera ovviamente farà coppia con l’ex Roma. Il tedesco Jaissie può contare su una vera e propria corazzata, che vede presenti anche Kessie, Mahrez e Firmino. Una formazione che in Europa direbbe la propria, ne siamo certi. E che in Arabia ha quasi vita facile.

Insomma, di dubbi su chi vincerà questa sera non ce ne stanno proprio contro un Al Taee, che, per rendere ancora più dettagliato il discorso, non è partito bene in questa stagione e che sta mostrando delle lacune importanti dovute soprattutto dal fatto che nessuno europeo fino al momento è arrivato. Una squadra radicata alle proprie radici che dovrà sudare per vincere qualche partita in questa stagione.

Come vedere Al Ahli-Al Taee in diretta tv e in streaming

La gara Al Ahli-Al Taee, in programma martedì alle 20:00, non sarà trasmessa in Italia né in tv e né in streaming. Come sappiamo La 7 ha i diritti di un solo match a settimana mentre Sportitalia ha deciso di puntare su un altro match della serata. Quindi non ci sarà nessuna possibilità di veder il match in diretta.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive e forse anche qualcuno in più. Il match si sbloccherà già nel primo tempo a favore dei padroni di casa che la porteranno a termine senza particolari problemi. Occhio anche al gol di Firmino, uno che quando vede la porta la centra. Sempre.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Taee

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Al Hurayji, Demiral, Ibanez, Alioski; Al Johani, Kessie; Mahrez, Alnabit, Saint-Maximine; Firmino.

AL TAEE (4-4-2): Braga; Al Quamiri, Bauer, Roco, Qasim; Al Toiway, Semedo, Ak Harabi, Mensah; Misidjan, Shamlan.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0