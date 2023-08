Djokovic, sorpasso a sei zeri su Federer | Ma occhio ad Alcaraz: va a tutto gas

Djokovic spicca il volo e ci fa “dimenticare” del campione svizzero: così il serbo ha sorpassato una volta per tutte Federer.

Per oltre 15 anni, è stato il re indiscusso. Non solo sul campo, come si potrebbe pensare, ma in qualunque ambito. Per tutto questo tempo, infatti, nessun tennista si è mai neanche lontanamente avvicinato ai guadagni di Roger Federer, che nello scorso mese di settembre ha deciso di appendere la racchetta al chiodo.

Fa un certo effetto, quindi, non vedere più il suo nome nella classifica dei tennisti più pagati del 2023 secondo Forbes. La nota rivista ha giustamente estromesso, in quanto non più in attività, sia il campione svizzero che Serena Williams, che come lui ha detto addio al tennis lo scorso anno, in occasione dello Us Open. Questo non significa, naturalmente, che non guadagnino più nulla, anzi. King Roger percepisce ancora qualcosa come 95 milioni di dollari l’anno, quindi non se la passa affatto male, anzi. Ha semplicemente ceduto lo scettro, in questa prestigiosa top ten, ad un suo collega e rivale.

A guidare la classifica dei Paperoni del tennis è ora, manco a dirlo, Novak Djokovic, che negli ultimi 12 mesi ha portato a casa un gruzzoletto niente male, pari, udite udite, a 38,4 milioni di dollari. Nessuno, al momento, può vantare gli stessi risultati ottenuti dal tennista serbo, che al Flushing Meadows cercherà di riprendersi il trono e di tornare a dominare il ranking Atp. Sempre a patto che un certo spagnolo glielo lasci fare, s’intende.

Djokovic schizza in vetta: addio a Federer

Il guadagno complessivo di Djokovic deriva sia dalla sua attività sul campo, che gli ha fruttato nell’ultimo anno 13,4 milioni di dollari, che dagli accordi di sponsorizzazione, che hanno portato nelle sue tasche la cifra record di 25 milioni di dollari.

Dovrà stare doppiamente attento, però, il mitico Nole, perché Carlos Alcaraz è in agguato. A dispetto della sua giovane età, l’iberico che lo ha battuto in finale a Wimbledon è ad un passo, letteralmente, dall’eguagliare la sua impresa finanziaria. Il 20enne di Murcia, negli ultimi 12 mesi, ha incassato la bellezza di 31,4 milioni di dollari, di cui 20 derivanti dagli sponsor che hanno fatto carte false, giustamente, pur di averlo come testimonial. Ha così conquistato il secondo posto nella classifica di Forbes, della quale era già entrato a fare parte ma con guadagni nettamente inferiori rispetto a quelli attuali.

Dovrà accontentarsi di un “misero” quinto posto, invece, Rafael Nadal, che chiude l’anno con “soli” 15 milioni di guadagno. Gli infortuni con cui sta facendo i conti gli hanno impedito di giocare, ragion per cui il suo patrimonio ha ovviamente risentito dell’assenza dei montepremi di cui era solito fare incetta.