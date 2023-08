Catanzaro-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Ternana è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Partiamo da chi vediamo favorito: il Catanzaro. Sì, nonostante la squadra di Vivarini sia neo promossa ha tutte le carte in regola per riuscire a prendersi la prima vittoria di questa stagione. I giallorossi calabresi arrivano a questo match dopo l’ottimo pareggio in trasferta sul campo della Cremonese: un punto d’oro contro una formazione che punta decisamente alla promozione diretta.

Così come punta alla promozione diretta anche la Sampdoria di Pirlo che, al debutto, è andata a vincere sul campo di una Ternana partita in ritardo e che non è riuscita a prendere dei punti. Lucarelli lo hanno nelle ultime settimane: la sua squadra ha bisogno di tempo per entrare in forma. Non si gioca in Calabria, questa sera. Sì, il Ceravolo di Catanzaro è ancora in fase di rifacimento e la trasferta è praticamente doppia per entrambe le formazioni visto che si scende in campo a Lecce. Questo però non ci toglie dalla testa quello che è il nostro pronostico. A rimanere ampiamente favorita è la squadra di Vivarini, che lì davanti, con Iemmello e Donnarumma, ha due elementi che possono decidere la contesa da un momento all’altro.

Come vedere Catanzaro-Ternana in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Ternana è in programma domenica 27 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Ternana

Gara da uno. Gara da vittoria calabrese. Non sono mancate le polemiche per la scelta del Catanzaro di andare a giocare a Lecce. Però in ogni caso saranno tanti i tifosi della squadra di Vivarini presenti. Sfida che quindi sembra ben indirizzata con una vittoria di Iemmello e compagni.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli; Brignola, Ghion, Verna, Vandeputtte; Iemmello, Donnarumma.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Celli; Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado; Raimondo, Falletti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0