Newcastle-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Liverpool è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

La domenica della Premier League si chiude col botto. E cioè con un potenziale scontro per i primi quattro posti tra l’ambizioso Newcastle e il Liverpool di Jurgen Klopp, che nello scorso campionato ha perso nettamente il duello a distanza con i Magpies, ormai a tutti gli effetti una big del massimo campionato inglese.

Nessuna delle due, dopo due giornate, è rimasta a punteggio pieno. Tonali e compagni, dopo aver passeggiato all’esordio sull’Aston Villa, travolto addirittura 5-1 al St. James’ Park, sono usciti ridimensionati (ma non troppo) dalla sfida dell’Etihad Stadium contro i campioni d’Europa del Manchester City. I bianconeri non sono stati in grado di trovare un antidoto al gioco dei Citizens: una volta trovato il vantaggio con Alvarez, gli uomini di Pep Guardiola si sono limitati a gestire e non hanno rischiato più di tanto, neutralizzando l’attacco di Eddie Howe, che ha prodotto davvero poco. IUna sconfitta che, tuttavia, non cambia il giudizio sull’ottimo lavoro che il giovane e preparato allenatore di Amersham sta facendo nel nord dell’Inghilterra da due anni a questa parte. E non è un caso che oggi i bookmaker considerino il Newcastle favorito sui Reds: i rapporti di forza, rispetto all’era pre-Pif (il ricco fondo che ha rilevato il club nel ’21), si sono quasi completamente ribaltati.

Liverpool in ansia per Salah

Il Liverpool arriva a questo big match “distratto” dal caso Salah. Gli ultimi rumors vogliono l’egiziano in partenza verso l’Arabia – l’Al-Ittihad avrebbe fatto un’offerta davvero faraonica sia al club che al calciatore – ma per ora sono fioccate solo smentite.

L’ex Roma e Fiorentina scenderà comunque in campo, completando il tridente d’attacco formato anche da Diogo Jota e Luis Diaz. I Reds sabato scorso hanno portato a casa i primo tre punti grazie al successo con il Bournemouth. La difesa però continua a non fornire le dovute garanzie e neppure con i rossoneri è rimasta inviolata. Contro le Cherries è finita 3-1, risultato che in parte ha cancellato la prestazione sottotono offerta all’esordio con il Chelsea (1-1), con i Blues che per quanto fatto vedere in campo avrebbero meritato l’intera posta in palio.

Come vedere Newcastle-Liverpool in diretta tv e in streaming

Newcastle-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In Premier League il Liverpool è imbattuto da 13 partite di fila – tenendo conto anche della scorsa stagione – e non ha mai perso contro il Newcastle negli ultimi tredici confronti tra le due squadre. In controtendenza con le quote dei bookmaker, crediamo che i Reds, pur potendo contare su meno certezze in questo momento rispetto ai Magpies, possano evitare la sconfitta in un match in cui di gol se ne vedranno in abbondanza: almeno tre totali.

Le probabili formazioni di Newcastle-Liverpool

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Barnes.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2