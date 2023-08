Manchester City-Newcastle, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester City-Newcastle è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

I rigori tolgono, i rigori danno. Nel match di Atene che assegnava la Supercoppa Europa ’23 mercoledì scorso i tiri dal dischetto hanno premiato il Manchester City, che solamente pochi giorni prima contro l’Arsenal a Wembley aveva visto sfumare il primo titolo stagionale, il Community Shield, proprio dagli undici metri.

In terra ellenica i Citizens hanno avuto la meglio sul Siviglia, sollevando per la prima volta il titolo continentale che ogni anno si contendono i vincitori della Champions League e quelli dell’Europa League. Tra i migliori in campo ancora una volta quel Cole Palmer, che era finito nel tabellino dei mercatori anche contro i Gunners: nel Pireo il prodotto del vivaio del City, ormai sempre più coinvolto nelle rotazioni di Pep Guardiola, ha realizzato la rete del pareggio, quella che di fatto ha permesso ai campioni d’Europa in carica di riacciuffare una partita (1-1) più complicata del previsto e di mettere le mani su una coppa che stava per prendere la direzione dell’Andalusia. Seconda gioia nel giro di pochi mesi per il tecnico catalano: dopo la vittoria dell’agognata Champions League, l’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco ha così regalato ai Citizens il terzo trofeo internazionale della loro storia.

Il Newcastle non batte il City dal 2019

Haaland e compagni però non hanno né tempo né modo di festeggiare: dopo appena tre giorni scenderanno in campo all’Etihad Stadium nel big match con il Newcastle.

Guardiola punta a restare a punteggio pieno dopo la roboante vittoria ottenuta all’esordio contro il neopromosso Burnley (3-0), allenato dall’ex capitano del City Kompany. Sono apparsi subito in grande spolvero anche i Magpies, che non potevano cominciare meglio la loro stagione. I bianconeri una settimana fa hanno travolto 5-1 l’Aston Villa di Unai Emery e ad aprire le danze è stato proprio l’ex milanista Tonali, già diventato un idolo a St. James’ Park. Gli uomini di Eddie Howe, che presto saranno impegnati anche in Champions League, ora cercano conferme contro la squadra più forte della Premier nonché la principale candidata al titolo. L’ultima vittoria del Newcastle contro il City risale al lontano 2019. Guardiola dovrebbe recuperare Ruben Dias e Bernardo Silva, ma non ci sarà De Bruyne: il belga si è fatto male contro il Burnley e dovrà restare fuori per i prossimi quattro mesi.

Come vedere Manchester City-Newcastle in diretta tv e in streaming

Manchester City-Newcastle è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Manchester City dà l’impressione di essere ancora in fase di rodaggio ed è sicuramente più vulnerabile rispetto ad altri periodi della stagione. Ma in casa gli uomini di Guardiola sbagliano di rado: Citizens favoriti in un match che dovrebbe regalare almeno tre gol.

Le probabili formazioni di Manchester City-Newcastle

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Stones, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Julian Alvarez, Grealish; Haaland.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1