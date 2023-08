Manchester City-Siviglia, Supercoppa Europea: streaming, formazioni, pronostici

Manchester City-Siviglia è il match che assegna la Supercoppa Europea 2023 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, formazioni, pronostici e streaming.

Novellini contro habitué. I primi, strano ma vero, sono proprio i Citizens di Pep Guardiola, che prima dello scorso maggio non avevano mai vinto nessun trofeo internazionale, ad eccezione della Coppa delle Coppe, vinta nel lontano 1970.

La vittoria dell’agognata Champions League, sollevata il 10 giugno nella finale di Istanbul giocata contro l’Inter, regala al Manchester City la possibilità di giocare la Supercoppa Europea per la prima volta nella sua storia. Dall’altro lato del campo ci sarà il Siviglia, che nonostante parta nettamente sfavorito contro quella che è molto probabilmente la squadra più forte e meglio assortita del pianeta, questa partita l’ha già disputata ben sei volte in passato. Gli andalusi però sono riusciti a trionfare solamente nel 2006, anno in cui vinsero la loro prima Europa League, competizione con la quale da circa vent’anni a questa parte hanno un feeling davvero speciale. Il Siviglia, malgrado una stagione turbolenta e caratterizzata da tre cambi in panchina, a maggio ha battuto la Roma ai calci di rigore nella finale di Budapest, mettendo in bacheca il secondo trofeo continentale per ordine di importanza per la settima volta nelle ultime 17 stagioni.

Guardiola senza De Bruyne e Bernardo Silva

Sono già due le gare ufficiali giocate finora dal City: i campioni d’Europa hanno smaltito in fretta la delusione per la sconfitta (ai rigori) nel Community Shield contro l’Arsenal.

Nel primo match di Premier League contro il Burnley si è rivista la squadra implacabile che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni con il tecnico catalano al timone. I Citizens si sono letteralmente scatenati contro la neopromossa allenata dal loro ex capitano Kompany, segnando tre gol e tenendo al contempo la porta inviolata. Tra i principali protagonisti quell’Erling Haaland (doppietta) pronto ad un’altra stagione da record. Pessimo esordio invece per gli uomini di Jose Luis Mendilibar, battuti in casa da un sorprendente Valencia (1-2). Nel City potrebbe debuttare il nuovo acquisto Gvardiol, acquistato per 90 milioni di euro dal Lipsia, in una difesa che è orfana di Ruben Dias. Assenti anche De Bruyne e Bernardo Silva, con quest’ultimo che sarà sostituito da Julian Alvarez. Nel Siviglia danno forfait Marcao e Nianzou, mentre l’ex Eintracht Sow partirà dalla panchina.

Come vedere Manchester City-Siviglia in diretta streaming

Manchester City-Siviglia è la finale della Supercoppa Europea 2023 ed è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Georgios Karaiskakis” di Atene, in Grecia. Il match che assegna il primo trofeo continentale della nuova stagione sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che anche quest’anno ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, da settembre avrà un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno.

Il pronostico

Nonostante sia in fase di rodaggio, il Manchester City dovrebbe far valere il maggiore tasso tecnico contro un Siviglia che nella prima uscita di campionato è sembrato il lontano parente di quello di maggio. I precedenti, poi, non confortano Mendilibar, visto che gli andalusi non sono quasi mai riusciti a ribaltare i pronostici in Supercoppa Europea. Gli inglesi dovrebbero chiudere i conti già nei tempi regolamentari – in caso di parità si andrà direttamente ai rigori – realizzando dai due ai quattro gol. Probabile che riesca ad andare a segno anche il Siviglia, in un match in cui l’arbitro potrebbe sventolare qualche cartellino di troppo.

Le probabili formazioni di Manchester City-Siviglia

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Foden, Julian Alvarez, Grealish; Haaland.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1