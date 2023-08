Monza-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Empoli è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un anno fa Monza ed Empoli partivano entrambe con l’obiettivo di raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile e ci sono riuscite, addirittura in netto anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali. Questo campionato, tuttavia, non è cominciato sotto i migliori auspici: brianzoli e toscani hanno infatti esordito con una sconfitta.

Tutto sommato prevedibile il k.o. degli uomini di Raffaele Palladino a San Siro contro l’Inter, che una settimana fa ha avuto la meglio 2-0 grazie ad una doppietta di un implacabile Lautaro Martinez. Pessina e compagni stavolta non ce l’hanno fatta a fare lo sgambetto ai nerazzurri di Inzaghi, con cui nella passata stagione erano rimasti imbattuti sia all’andata che al ritorno. La sensazione è che il Monza fatichi a ritrovare gli automatismi, se consideriamo che aveva deluso anche in Coppa Italia, perdendo in casa contro una squadra neopromossa in B, la Reggiana. Palladino ha chiesto una prima punta – dal Milan potrebbe arrivare in prestito Colombo, lo scorso anno al Lecce – che possa essere funzionale al gioco dell’allenatore di origini campane. Più preoccupante, invece, la sconfitta dell’Empoli, che al “Castellani” si è arreso ad una potenziale diretta concorrente come il Verona, corsaro con un gol dell’ex Salernitana Bonazzoli. Gli azzurri di Paolo Zanetti, come il Monza, erano usciti anzitempo anche dalla Coppa Italia, perdendo in casa con un altro club veneto, il Cittadella.

Monza-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Monza la principale novità è rappresentata dal rientro dal 1′ di Mota, a Milano entrato nella ripresa al posto di Maric. Dietro al portoghese dovrebbero agire Colpani e Caprari. Gagliardini confermato a centrocampo, con Ciurria che si sistemerà sulla corsia destra. A sinistra spazio all’ex Sassuolo Kyriakopoulos, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Carlos Augusto, trasferitosi all’Inter nel corso di questa sessione estiva.

Zanetti ha perso Caprile, tra i protagonisti in negativa della gara con il Verona: l’ex Bari si è fatto male e resterà fuori per almeno due mesi. Tra i pali si rivede dunque Perisan. Sugli esterni largo a Cancellieri e Gyasi, due dei nuovi acquisti, ma dalla panchina scalpita anche Cambiaghi. In mezzo Marin e Grassi, ballottaggio a sinistra tra Pezzella e Cacace.

Come vedere Monza-Empoli in diretta tv e in streaming

Monza-Empoli, in programma sabato alle 18:30 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

C’è grande equilibrio nei precedenti, anche in quelli giocati in B, con l’Empoli che ha trovato la via del gol ben sei volte negli ultimi sette confronti tra le due squadre. Un anno fa il Monza ebbe la meglio in Brianza, mentre i toscani prevalsero tra le mura amiche. Entrambe hanno voglia di cancellare le due recenti delusioni, con i biancorossi che dovrebbero evitare la sconfitta in una sfida da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Caprari, Colpani; Mota.

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1