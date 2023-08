I pronostici di sabato 26 agosto: Serie A, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga

I pronostici di sabato 26 agosto, ritorna la Serie A con ben quattro anticipi: a San Siro il Milan ospita il Torino, mentre la Roma fa visita al Verona.

Il Milan ha fugato i dubbi che aleggiavano su Milanello prima dell’esordio in campionato con il Bologna di Thiago Motta. I rossoneri di Stefano Pioli, usciti rivoluzionati dal mercato, hanno risposto presente nel posticipo del “Dall’Ara”, vincendo 2-0 e tenendo il passo delle altre big. In gol il solito Giroud, sempre sul pezzo, e uno dei nuovi acquisti, Pulisic.

Per il Diavolo ora c’è l’esame Torino. I granata contro il Cagliari si sono confermati molto solidi ma poco ispirati nella metà campo avversaria: la squadra di Juric dovrebbe dare filo da torcere al Milan, ma difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta a San Siro. In campo anche la Roma di José Mourinho, che dopo il pirotecnico 2-2 con la Salernitana all’Olimpico fa visita al Verona, sabato scorso corsaro ad Empoli: non è da escludere che gli scaligeri segnino almeno una rete contro una difesa che contro i campani non ha dato le opportune garanzie. Trasferta comoda invece per l’Atalanta, favorita per i tre punti a Frosinone.

Pronostici altre partite

Il Manchester United è chiamato a voltare pagina dopo la sconfitta patita a Londra contro i primi Spurs post-Kane e dovrebbe arrivare ad Old Trafford contro il Nottingham Forest.

Finora non ha incantato, ma l’Arsenal, ancora a punteggio pieno, difficilmente commetterà passi falsi nel derby con il Fulham all’Emirates Stadium. In Bundesliga promette spettacolo l’incontro tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen, che nella prima giornata hanno segnato complessivamente ben sette gol. Match potenzialmente movimentato anche quello tra il Brighton di Roberto De Zerbi, a quota 6 punti come Manchester United e Arsenal, e il West Ham, rinvigorito dal successo per 3-1 ai danni del Chelsea. Infine, in Ligue 1 c’è un succulento Psg-Lens, le due squadre che lo scorso anno si contesero il titolo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester United vincente e almeno due gol complessivi in Manchester United-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Friburgo (in Friburgo-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30)

• Arsenal (in Arsenal-Fulham, Premier League, ore 16:00) • Atalanta (in Frosinone-Atalanta, Serie A, ore 18:30) • Milan (in Milan-Torino, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bournemouth-Tottenham, Premier League, ore 13:30

• Darmstadt-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30

• Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 18:30 • Brighton-West Ham, Premier League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Cremonese-Bari, Serie B, ore 20:30

• Verona-Roma, Serie A, ore 20:45

• PSG-Lens, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Everton-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00