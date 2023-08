Frosinone-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Atalanta è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La stagione del Frosinone, di ritorno in A dopo quattro anni, inizia con un doppio impegno casalingo ma contro due avversari tutt’altro che morbidi. Prima i campioni d’Italia in carica del Napoli, poi l’ambiziosa Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Contro i partenopei, all’esordio, si sono visti i soliti pregi e difetti delle squadre di Eusebio Di Francesco, che lo scorso giugno ha raccolto l’eredità di Fabio Grosso, artefice della promozione. I ciociari nella prima mezz’ora erano riusciti a sorprendere la squadra di Garcia con un atteggiamento coraggioso e propositivo, realizzando il primo gol della Serie A 2023-24 con l’ex Sassuolo Harroui (su rigore). Poi il Napoli, una volta prese le misure ai giallazzurri, è salito in cattedra ed ha ribaltato la neopromossa con Politano e la doppietta di uno scatenato Osimhen (1-3). Diverse, tuttavia, le cose positive di cui fare tesoro nel prosieguo del campionato, in attesa ovviamente che la rosa venga completata. Nel frattempo Di Francesco può contare su un nuovo attaccante: dal Bari – via Napoli – è arrivato il marocchino Cheddira, grande sorpresa dello scorso campionato cadetto. Frosinone che avrà bisogno di tutto il calore dello “Stirpe” per provare a strappare il primo risultato positivo contro un’Atalanta partita subito forte. La Dea nella prima giornata è passata senza problemi a Reggio Emilia contro il Sassuolo (0-2), piegato a dieci minuti dalla fine. In gol anche De Ketelaere, in cerca di riscatto dopo l’annus horribilis al Milan.

Frosinone-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Nella porta del Frosinone debutta l’ex Fiorentina Cerofolini: Turati è stato infatti squalificato per aver pronunciato una bestemmia. Immediatamente arruolabile Cheddira, che dovrebbe prendere il posto di Cuni al centro dell’attacco, tra Caso e Baez. A centrocampo il principale dubbio di Di Francesco è tra Gelli e Brescianini: scalpita l’ex Cosenza.

Pochi dubbi anche per Gasperini. Senza gli infortunati Hateboer e Traoré, l’allenatore della Dea confermerà Musso in porta – ancora preferito a Carnesecchi – e la difesa formata da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac. A sinistra schiererà nuovamente Ruggeri, mentre Pasalic agirà alle spalle della coppia Zapata-Lookman, con Scamacca pronto a subentrare.

Come vedere Frosinone-Atalanta in diretta tv e in streaming

Frosinone-Atalanta è in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Stirpe” di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Frosinone e Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Frosinone non ha ricordi piacevoli con l’Atalanta in Serie A: impietosi numeri nei quattro precedenti, terminati con un punteggio complessivo di 11-0. La difesa ciociara non è apparsa solida contro il Napoli e difficilmente riuscirà a tenere a basa un attacco ispirato come quello della Dea, motivo per cui immaginiamo un comodo successo nerazzurro in una sfida in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Frosinone-Atalanta

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cheddira, Caso.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2