Milan-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Torino è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La curiosità di vedere all’opera il “nuovo” Milan era parecchia, lunedì scorso, nel posticipo della prima giornata di Serie A contro il Bologna. E la squadra di Stefano Pioli, rivoluzionata dal mercato estivo, non ha deluso le aspettative: i rossoneri hanno offerto una prestazione scintillante, conquistando un comodo successo (0-2) su un campo difficile e tenendo il passo delle altre big (Juventus, Inter, Napoli) che all’esordio hanno tutte vinto.

Il nuovo modulo (4-3-3) sembra funzionare a meraviglia, anche grazie al contributo degli acquisti estivi: Reijnders si è già preso il centrocampo ed è stato uno dei migliori sia in termini di quantità che di qualità non facendo rimpiangere (per ora) Tonali; bene anche l’ex Chelsea Pulisic, che si è presentato con un gol da cineteca. Pioli è ripartito poi da alcune certezze, sempre più granitiche: a 37 anni suonati Giroud si conferma ancora determinante per questo Milan e non a caso è stato l’esperto centravanti francese a portare in vantaggio il Diavolo, sbloccando la partita dopo 11 minuti. Dopo il Bologna, per Hernandez e compagni arriva la sfida con il Torino di Ivan Juric, una squadra mai facile da affrontare. Campionato nuovo, vizi vecchi: i granata restano una squadra difensivamente solidissima e poco permeabile ma continuano a stentare in fase realizzativa, facendo fatica a concretizzare la mole di gioco. Contro il Cagliari il Torino non è andato oltre uno 0-0, portando comunque a casa il primo clean sheet stagionale, il quinto nelle ultime nove gare.

Milan-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Pioli, che dovrà fare a meno del solo Bennacer, indisponibile almeno fino a dicembre. L’undici titolare dovrebbe essere lo stesso di Bologna, con il tridente formato da Leao, Pulisic e Giroud. A centrocampo invece si rivedranno Loftus-Cheek e Reijnders, mentre l’unico che rischia il posto è Krunic, tallonato dall’ex Valencia Musah.

Juric deve rinunciare agli infortunati Djidji e Seck ma non ci saranno grosse novità rispetto alla sfida con il Cagliari. Sulla trequarti potrebbe toccare a Radonjic affiancare Vlasic: entrambi avranno il compito di innescare Sanabria. In mezzo ballottaggio tra Ilic-Tameze.

Come vedere Milan-Torino in diretta tv e in streaming

Milan-Torino è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’ultima vittoria granata a San Siro, se escludiamo quella ottenuta in Coppa Italia lo scorso gennaio, risale al lontano 2000. Negli ultimi confronti tra queste due squadre abbiamo assistito raramente a match spettacolari e prolifici. E questa partita non dovrebbe fare eccezione, con il Milan che in ogni caso riuscirà a scardinare la retroguardia di Juric e dunque a prendersi altri tre punti dopo quelli di Bologna.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

Il Milan riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0