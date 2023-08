Tennis, uno spacco da record per il party stellare: avrete occhi solo per lei

Tennis, gambe da fenicottero in primo piano all’evento dedicato a Taylor Fritz: così ha steso tutti i commensali.

Non ha mai giocato ad alti livelli, ma solo per diletto. Non sa cosa si provi a calcare un palcoscenico importante come può essere, ad esempio, il mitico Flushing Meadows che, nelle prossime due settimane, ospiterà il quarto Slam dell’anno, ossia lo Us Open. Nonostante questo, anche lei fa parte del magico mondo del tennis.

Non c’è torneo che conti al quale lei non trovi il modo di essere presente. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che stiamo parlando, appunto, della tennis influencer numero 1 al mondo, Rachel Stuhlmann. Una social media star che ha trovato il modo di far fruttare la sua passione smisurata per lo sport e per il web, facendole convergere in una professione del tutto nuova. “Fin da quando ho iniziato a giocare a tennis – ha raccontato qualche tempo fa, nel tentativo di spiegare come fosse nato il suo lavoro – tutto quello che volevo fare era rendere lo sport più mainstream“. E bisogna dargliene atto: ci è riuscita egregiamente ed è stata in grado anche, per la verità, di conquistare la notorietà grazie ad un lavoro diverso da tutti gli altri.