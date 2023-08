Stallo totale per Pavard: “Tuchel è il problema dell’Inter”

Ora l’Inter comincia ad avere paura: Pavard è ancora bloccato in Baviera e Tuchel non sembra aver intenzione di liberarlo

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TvPlay, per illustrare lo stato della trattativa tra Inter e Bayern per Pavard: il problema è rappresentato da Tuchel, allenatore dei tedeschi.

“Oggi Tuchel ha parlato in conferenza stampa ed è stato molto chiaro“, ha dichiarato Biasin. “A lui non gliene può fregare di meno di cosa serve all’Inter, ed è anche comprensibile. Ogni club pensa ai suoi interessi. L’accordo tra le due società c’è a 30 milioni più 2 di bonus. I tedeschi, però, libereranno il calciatore soltanto se troveranno un sostituto che sia idoneo al gioco del suo allenatore“.

“In realtà il Bayern Monaco sarebbe disposto a lasciar partire Pavard, incassando quei 30 milioni, mentre Tuchel, se non si trova un calciatore adatto alle sue idee, lo vuole tenere, anche a costo di averlo col muso. Sta provando a farlo restare, ma il ragazzo vuole solo andare all’Inter. I fatti però ci dicono che la trattativa è ferma. Ce la farà il Bayern a trovare un’alternativa entro lunedì?”

“Se dovesse saltare tutto, i nerazzurri avranno poi solo quattro giorni per cercare un altro calciatore in quel ruolo”, ha spiegato ancora il giornalista.

Tuchel blocca Pavard: “Inter in difficoltà“

Biasin ha poi parlato dell’ultimo colpo di scena sul caso Lukaku. “Non avrei mai potuto immaginare nulla di quello che è successo quest’estate sul mercato. L’unica cosa coerente è stata l’incoerenza di Lukaku: prima l’Inter, poi la Juve e ora la Roma. Il Chelsea voleva darlo via a titolo definitivo, ma a pochi giorni dalla fine del mercato la situazione non si è sbloccata e ora se ne vuole liberare. Se la Roma riuscirà a portare a termine questo colpo, farà una grande operazione. Prenderlo in prestito è un’intuizione“.

“Se Lukaku sta bene ti porta 20 goal a campionato, come ha fatto con l’Inter. Poi in generale i giallorossi andrebbero a completare un attacco con Dybala e proprio il belga, e alle spalle hanno Belotti, Abraham e Azmoun: parliamo di un attacco incredibile“.

“A me piace ragionare per fasi, più che sulle coppie offensive. Se ragioniamo in questi termini, Dybala-Lukaku è la coppia che ha più goal nelle gambe, se sta bene fisicamente. Come fase offensiva, invece, il Napoli secondo me è la squadra che segna più di tutti. Ma la Roma ha speso 0 euro in cartellini e si è portata a casa giocatori importanti”.

“Lukaku ha complicato notevolmente il mercato dell’Inter“, ha concluso l’intervistato. “I nerazzurri sono su Pavard e rischiano di perderlo. Il tesoretto da 30 milioni ora vogliono investirlo sul difensore, ma inizialmente si pensava che sarebbe stato speso per un attaccante. Poi è arrivato Arnautovic a 10 milioni… insomma il belga ha incasinato i piani“.