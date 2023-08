Sognando la coppia Lukaku-Dybala: “Assicurano 30 reti”

La Roma potrebbe davvero prendere Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea, e i tifosi già sognano una coppia magica con Dybala.

Sandro Tovalieri, ex giocatore della Roma, dell’Atalanta e del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TvPlay, per commentare il possibile arrivo di Lukaku nella Capitale.

“Quando il presidente si muove con il suo aereo, succede sempre qualcosa di positivo“, ha esordito Tavolieri. “Lukaku sarebbe un acquisto importante. Alzerebbe di molto l’asticella della squadra, porterebbe grande entusiasmo. Abbiamo avuto tante delusioni, aspettiamo un attimo l’ufficialità e poi potremmo festeggiare“.

“Questa proprietà ci ha abituato al lavoro sottotraccia e in silenzio“, ha continuato l’intervistato. “Vengono criticati, ma alla fine portano a compimento trattative importanti. Io mi aspettavo un colpo importante, ma forse nessuno si aspettava Lukaku“.

Secondo Tavolieri il belga rinforzerebbe la qualità della squadra. “Big Rom è un attaccante forte, protegge palla, fa salire la squadra. Lukaku può farci divertire con Dybala. Con lui la Roma si pone tra le prime del campionato, tra le squadre che lotteranno per vincere la competizione. Poi sarà il campo a giudicare“.

Lukaku e Dybala fanno sognare i giallorossi: “Mercato da otto“

“Non dimentichiamo del mercato fatto finora: Aouar è un signor giocatore, Paredes ritorna con più esperienza, Renato Sanches è bravo ma c’è il punto interrogativo sul suo stato fisico”, ha poi aggiunto l’ex giallorosso.

“Se prendiamo anche Lukaku, metterei otto al calciomercato della Roma. Sposta tanto gli equilibri e l’asticella della posizione della Roma. A questo punto avremmo un campione che gioca al fianco di un altro campione. Sicuramente alzerebbe di molto la qualità del gioco dei giallorossi, che in questi anni non è stata eccelsa. Giocando molto su di lui, o in profondità o dandogli la palla sui piedi, sarà un azione da gol tutte le volte. A meno che non saremmo poi sfortunati perché ogni giocatore che arriva alla Roma poi…”

Infine il pronostico sui goal che potrebbero arrivare dalla coppia Lukaku-Dybala: “Sì, il duo Dybala-Lukaku diventa una delle coppie più forti del campionato. Possono fare 30 gol in due, anche qualcosa di più. Fermo restando che le squadre che lottano al vertice hanno attaccanti importanti. Io li metterei nel podio tra le coppie d’attacco più importanti del campionato“.

Quando giocava, Tavolieri era soprannominato Cobra. Ma ora è pronto a cedere il suo titolo. “Se Lukaku arriva alla Roma a lui va il soprannome del Cobra: è un cecchino infallibile dentro l’area di rigore“.