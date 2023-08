I pronostici di venerdì 25 agosto: Serie B, Liga, Premier League e Bundesliga

I pronostici di venerdì 25 agosto: in Premier League il Chelsea ospita a Stamford Bridge il neopromosso Luton, Real Madrid contro l’ex Benitez.

Terminata la tre giorni di coppe, ripartono i principali campionati. In Premier League tocca al Chelsea di Mauricio Pochettino, che a Stamford Bridge ospita il neopromosso Luton Town. I Blues hanno raccolto poco nelle prime due partite – un solo punto tra Liverpool e West Ham – rispetto a quanto costruito e vanno a caccia del primo successo. Tassativi i tre punti contro un avversario che non sembra ancora attrezzato per la massima serie.

Nella Liga invece sono in programma due anticipi. In uno di questi scende in campo anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che va a fare visita al Celta Vigo dell’ex Rafa Benitez. I Blancos sono in gran forma, hanno fatto bottino pieno nelle prime due partite ma dovranno fare attenzione ai galiziani: la vittoria, in ogni caso, è alla portata. Dovrebbe vincere anche la Real Sociedad, di scena alla Canarie contro il Las Palmas. Gli uomini di Imanol sono reduci da due deludenti pareggi interni e difficilmente topperanno anche contro la neopromossa, tornata al piano di sopra dopo 4 anni. Ad aprire la seconda giornata di B saranno Sampdoria e Pisa: Pirlo sfida Aquilani in una sfida interessante che promette gol.

Pronostici altre partite

In Bundesliga il Lipsia proverà a voltare pagina dopo la sconfitta rocambolesca nello scontro diretto con il Bayer Leverkusen. Occhio però allo Stoccarda, che all’esordio ha strapazzato 5-0 il Bochum e vuole mettere le basi per una stagione più tranquilla della precedente.

Il Monaco comanda la vetta della Ligue 1 insieme al Brest: i monegaschi sono a punteggio pieno ed hanno segnato sette gol in due partite. La striscia di vittorie dovrebbe continuare in casa di un Nantes che ha iniziato malissimo, con due sconfitte consecutive. In Saudi Pro League gioca l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, chiamato a riscattare un avvio complicato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Chelsea vincente e almeno due gol complessivi in Chelsea-Luton Town, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Real Sociedad (in Las Palmas-Real Sociedad, Liga, ore 19:30)

• Al-Nassr (in Al Fateh-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00) • Konyaspor (in Konyaspor-Gaziantep, Super Lig, ore 20:00) • Monaco (in Nantes-Monaco, Ligue 1, ore 21:00) • Real Madrid (in Celta Vigo-Real Madrid, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Schalke 04-Kiel, Bundesliga, ore 18:30

• Randers-Viborg, Superligaen, ore 18:30 • Sampdoria-Pisa, Serie B, ore 20:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lipsia-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30

• FCU Craiova-Rapid Bucarest, Romania Superliga, ore 20:30

• Sampdoria-Pisa, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

• Estoril evita la sconfitta e almeno due gol complessivi in Estrela Amadora-Estoril, Primeira Liga, ore 21:15