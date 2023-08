Parma-Cittadella, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Cittadella è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Nella prima uscita della propria stagione, il Parma di Pecchia, ha fatto il suo: ha battuto la FeralpiSalò una delle formazioni maggiormente candidate alla vittoria finale del campionato. Tre punti importanti e adesso il calendario regala un altro impegno in casa, contro un Cittadella, quello di Gorini, che ha vinto contro la Reggiana.

Certo, per i padroni di casa non dovrebbero esserci particolari problemi per portare a casa il risultato. Una partita che è indirizzata completamente verso la formazione di Pecchia che deve vincere per riuscire a mantenere la testa della classifica.

Come vedere Parma-Cittadella in diretta tv e in streaming

Parma-Cittadella è in programma sabato 26 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-Cittadella

Il Parma vincerà la partita. Sì, non abbiamo dubbi su questo. La formazione di casa vuole la promozione diretta ed ha una squadra che sicuramente è capace di farlo. Quindi tre punti per gli uomini che in casa giocano al Tardini per il Cittadella invece uno stop, il primo di questa stagione, ma che evidentemente per quello che il valore in campo ci può stare.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zakaritis; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastati; Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Amatucci, Branca, Carriero; Vita; Pittarelllo, Mangrassi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0