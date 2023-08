Modena-Ascoli, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Modena-Ascoli è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il Modena di Attilio Tesser la prima giornata l’ha saltata: il prossimo 29 agosto infatti si riunirà il consiglio di stato che dovrebbe mettere la parola fine a tutte le questioni aperte ancora oggi del campionato cadetto, con la Reggina che aspetta, soprattutto, di capire il proprio futuro. Vedremo. I gialloneri comunque partono contro un Ascoli che alla prima uscita ci ha rimesso le penne contro il Cosenza, con tre espulsioni nello spazio di pochissimo tempo, che hanno macchiato il debutto in campionato.

Tre assenze saranno pesanti per gli uomini bianconeri, con un tecnico che dovrà inventarsi una formazione per cercare di uscire indenne da un campo difficile come quello del Modena. Tesser ha avuto una settimana in più per lavorare e sicuramente ha studiato gli avversari come è suo solito fare, e manderà in campo una formazione pronta a prendersi tre punti. Sì, perché il Modena è favorito. Senza dubbio. Se c’è una squadra che potrebbe prendersi la vittoria è quella che giocherà in casa. Per l’Ascoli il campionato non è iniziato nei migliore dei modi e questo si potrebbe ripercuotere, anche sotto l’aspetto mentale, su questa partita di sabato sera.

Come vedere Modena-Ascoli in diretta tv e in streaming

Modena-Ascoli è in programma sabato 26 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Modena-Ascoli

Modena favorito. Tesser ha preparato al meglio questa partita e vuole iniziare con il piede giusto questa stagione. Sì, sono i padroni di casa che dovrebbero prendersi i tre punti lasciando a zero i bianconeri che si dovrebbero leccare le ferite. Anche perché le assenze per squalifica sono davvero importanti, e difficili da coprire.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukkhada, Pergreffi, Zaro, Cotali; Palumbo, Gerli, Gargiulo; Tremolada, Bonfanti, Falcinelli.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adajapong, Quaranta, Botteghin, Giovane; Caligara, Karja, Masini; Rodriguez, Millico; Mendens.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0