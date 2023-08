FeralpiSalò-SudTirol, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-SudTirol è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La squadra di Vecchi al debutto assoluto in questa serie cadetta ha perso contro il Parma. Ci sta, ovviamente, gli obiettivi sono diversi. La truppa di Pecchia vuole la promozione diretta, la neopromossa invece vuole cercare di prendersi una salvezza che sarebbe storica. Sì, proprio così. C’è comunque da invertire la rotta nell’immediatezza contro il SuTirol che ha dimostrato ancora una volta, alla prima giornata di campionato, di avere un carattere incredibile.

La formazione allenata da Bisoli infatti ha ripreso lo Spezia, in casa, oltre il novantesimo. L’ennesima prova di carattere di una squadra che lo scorso anno ha fatto un cammino incredibile fermandosi solamente nella semifinale playoff contro il Bari. Ora, vedendo quello che è successo lo scorso anno, si potrebbe pensare ad un campionato identico, ma non sarà facile per la squadra bolzanina riuscire a fare le cose identiche, quest’anno sono diverse le formazioni che hanno alzato il livello della propria rosa.

Una gara comunque equilibrata sulla carta: la possibilità che questa sfida possa finire in pareggio è veramente alta.

Come vedere FeralpiSalò-SudTirol in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-SudTirol è in programma sabato 26 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-SudTirol

Per i padroni di casa un punto, che sarebbe il primo storico nel campionato cadetto, sarebbe accolto con la giusta felicità contro una formazione, quella di Bisoli, che punta a ripetere – anche se non sarà semplice – il campionato dello scorso anno. Gara da pareggio quindi, in una sfida che di emozioni non ne dovrebbe regalare moltissime. Poi sappiamo che tutto può succedere. Ma molti gol non si dovrebbero vedere.

Le probabili formazioni

FERALPISALO'(4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Compagnon, La Mantia, Di Molfetta.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli, Giorgini, Masiello, Cuomo; Davi, Tait, Kofler, Casiraghi; Rover, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0