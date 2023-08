Celta Vigo-Real Madrid, Liga: tv, streaming, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Real Madrid è una partita della terza giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tra le operazioni più riuscite di questa sessione di calciomercato, almeno per quanto visto finora, c’è quella che ha portato Jude Bellingham al Real Madrid. I Blancos di rado toppano un acquisto ma in pochi si aspettavano quest’impatto dell’ex centrocampista del Borussia Dortmund nelle prime giornate di campionato.

L’inglese si è subito calato alla perfezione nell’impianto di gioco di Carlo Ancelotti, che per facilitarne l’inserimento ha abbandonato il 4-3-3 per passare ad un meno rigido 4-3-1-2, con Bellingham nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. Il risultato è che il nativo di Birmingham è già a quota tre gol, distribuiti tra Athletic Bilbao (0-2) e Almeria (1-3). Due trasferte e due vittorie, pure abbastanza nette per il Real Madrid, a punteggio pieno insieme ai concittadini del Rayo Vallecano ed al sorprendente Valencia di Ruben Baraja. È ancora troppo presto per fare calcoli e tabelle ma avere già due punti di vantaggio nei confronti di Barcellona e Atletico Madrid, le due dirette concorrenti per quel titolo che lo scorso anno è finito in Catalogna, rappresenta un ottimo inizio.

E l’assenza di un goleador come Benzema, per il momento, non si sta avvertendo: il Real è la squadra che in 180′ di Liga ha segnato più gol, cinque.

Bellingham, ma non solo. La coppia d’attacco brasiliana Vinicius-Rodrygo – che Ancelotti ritroverà presto in nazionale – non ha deluso le attese, trovando la via del gol sia a Bilbao che in Andalusia. Real Madrid che per la terza volta di fila giocherà lontano dal suo “Bernabeu”: stavolta ci si sposta in Galizia, per affrontare il Celta Vigo dell’ex Rafa Benitez, che nel 2015 prese proprio il posto di Ancelotti sulla panchina dei Blancos. Una sconfitta e un pareggio (0-2 contro l’Osasuna e 1-1 con la Real Sociedad) per i galiziani, che hanno appena detto addio alla loro stellina Gabri Veiga: sembrava tutto fatto con il Napoli, invece se ne andrà all’Al-Ahli, in Arabia Saudita.

Come vedere Celta Vigo-Real Madrid in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Real Madrid è una gara valida per la terza giornata della Liga ed è in programma venerdì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Trasferta ed avversario da non sottovalutare per il Real Madrid, che in ogni caso arriva in Galizia con importanti certezze ed entusiasmo per le due vittorie con Bilbao e Almeria. Blancos favoriti ma la sensazione è che contro il Celta Vigo non sarà una passeggiata.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Madrid

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Mingueza, Starfelt, Unai Núñez, Sánchez; De La Torre, Beltrán, Sotelo, Bamba; Iago Aspas, Strand Larsen.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1