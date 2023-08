Almeria-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Almeria-Real Madrid è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca sabato alle 19:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Chi si aspettava un Real Madrid in difficoltà, sul campo del Bilbao al debutto, anche per via dell’assenza di Benzema, la prima uscita senza un vero e proprio attaccante di valore, si sbagliava. E ci siamo sbagliati anche noi del Veggente, che non preventivavamo in nessun modo una vittoria così semplice della squadra di Carlo Ancelotti.

Che ha chiuso la pratica, contro una formazione scorbutica, in poco più di mezz’ora, con la rete alla prima ufficiale anche di Bellingham, uno che ha fatto capire, sin da subito, di essere in grado, letteralmente, di fare la differenza. Adesso, contro l’Almeria, la squadra del tecnico italiano arrivato alla sua ultima stagione sulla panchina dei Blancos, sempre in trasferta, non dovrebbe avere nessun tipo di problema a prendersi altri tre punti. E chi ben comincia, come sempre, è a metà dell’opera.

L’Almeria, inoltre, nella prima gara della Liga – in casa contro il Rayo Vallecano – ha confermato tutti quelli che erano i dubbi della vigilia: una squadra che cercherà in tutti i modi di raggiungere la salvezza in questa annata ma che troverà delle difficoltà a farlo. Sì, non sarà semplice per i padroni di casa guidati da Moreno riuscire a centrare l’obiettivo. E la seconda sconfitta in altrettante uscite potrebbe essere senza dubbio già un campanello d’allarme importante.

Infine, in casa Real, ci sarà il debutto tra i pali di Kepa: il portiere è stato preso dal Chelsea e andrà a sostituire fino al rientro- e ci vorrà del tempo – Courtois che si è rotto il crociato.

Dove vedere Almeria-Real Madrid in diretta tv e streaming

Almeria-Real Madrid è una gara valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma sabato alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Real Madrid vittorioso e senza particolari problemi, inoltre. La squadra di Ancelotti così come successo contro il Bilbao al debutto la potrebbe sbloccare nel primo tempo e poi gestire, o chiuderla, nella ripresa. In ogni caso, su chi si prenderà i tre punti, non ci sono davvero dubbi.

Le probabili formazioni di Almeria-Real Madrid

ALMERIA (4-5-1): Marino; Pubill, E Gonzalez, Babic, Akieme; Robertone, Baba; Arribas, Ramazani, Embarba; Suarez.

REAL MADRID (4-4-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3