Venezia-Cosenza, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Cosenza è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Partire con il piede giusto significa iniziare la stagione come il Venezia e come il Cosenza che, al debutto nel campionato cadetto hanno distrutto con lo stesso risultato (3-0) rispettivamente il Como e l’Ascoli. Sicuramente è stato assai più facile l’impegno dei calabresi visto che la squadra bianconera è rimasta con 8 uomini dopo tre espulsioni tutte nel primo tempo. Insomma, la ripresa è stata quasi un allenamento.

Non un allenamento ma quasi, quello della squadra lagunare, che contro un Como che sembrava potesse dare qualche pensiero in più, ha fatto vedere di essere una squadra in forma, che continua come ha chiuso la passata stagione: vincendo, con la sensazione di essere in crescita. Una gara che quindi può regalare delle emozioni importanti con però la certezza che il Venezia – che in casa può creare problemi a tutti – non passerà un pomeriggio tranquillo contro un Cosenza che ha come obiettivo, quest’anno, di raggiungere una salvezza assai più tranquilla rispetto a quella delle ultime stagioni. Un Cosenza che sul mercato si è rinforzato, e che è attento, ancora oggi, a quelle che possono essere delle occasioni per fare un ulteriore salto di qualità alla rosa. Certo, i padroni di casa in ogni caso hanno come target quello dei playoff quindi un poco favoriti partono. Ma noi abbiamo un’altra idea per il finale di questo match.

Come vedere Venezia-Cosenza in diretta tv e in streaming

Venezia-Cosenza è in programma sabato 26 agosto alle 18:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Venezia-Cosenza

Una gara che sicuramente almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Sì, su questo siamo sicuri. E poi? E poi il risultato finale potrebbe anche essere un pareggio. Un punto che sarebbe accolto con grande piacere dalla formazione ospite. Un poco meno dai padroni di casa che però si dovranno per forza accontentare.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen, Candela, Idzes, Sverrnko, Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pierini, Pohjnpalo, Johnsen.

COSENZA (4-2-3-1): Micai, Martino, Venturi, Fontanarosa, D’Orazio, Zuccon, Calò, Arioli, Mazzocchi, D’Urso, Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1