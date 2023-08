I pronostici di giovedì 24 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 24 agosto: esordio europeo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, di scena a Vienna contro il Rapid.

Ultimi posti in palio anche per la fase a gironi in Europa League: li decideranno gli spareggi, come avviene del resto nelle altre due coppe, Champions e Conference League. Non è qualificato direttamente l’Ajax, lontanissimo dai fasti dell’era ten Hag. I Lancieri vengono da una stagione deludente, hanno ringiovanito la rosa e per non restare fuori dalle competizioni internazionali devono aggiudicarsi il doppio confronto con il Ludogorets.

L’andata si gioca in Bulgaria: i padroni di casa, proprio come l’Ajax, non scoppiano di salute ma potrebbero rendere la vita difficile agli olandesi. Dovrebbero centrare un successo invece i belgi dell’Union Saint-Gilloise, allenati dall’ex tecnico del Genoa Alexander Blessin. I gialloblù furono tra le sorprese della scorsa edizione e vogliono stupire anche quest’anno: gli svizzeri del Lugano sono avvisati. In Conference League scocca l’ora della Fiorentina, che ritrova l’Europa poco più di due mesi dopo quella sfortunata finale persa contro il West Ham a Praga. La Viola, reduce da una prestazione fantastica nella prima di campionato a Genova, parte favorita nel match con il Rapid Vienna ma nella trasferta austriaca potrebbe non riuscire a mantenere la porta inviolata.

Pronostici altre partite

Una delle sfide più interessanti è quella tra il Fenerbahçe di Edin Dzeko e Dusan Tadic e gli olandesi del Twente, che un anno fa negli spareggi misero paura proprio alla Fiorentina.

I turchi, ad ogni modo, sono partiti alla grande e dovrebbe far valere il fattore campo in una gara che verosimilmente regalerà emozioni. Gol in vista anche il Lille-Rijeka e Levski Sofia-Eintracht Francoforte. Si preannuncia combattuta invece la gara tra gli spagnoli dell’Osasuna e il Club Brugge. Nella notte, infine, c’è l’appuntamento con un altro match di Libertadores: la Fluminense è leggermente favorita sui paraguaiani dell’Olimpia Asuncion.

Pronostici: la scelta del Veggente

• L’Al-Hilal vince e segna tra i due e i quattro gol in Al Raed-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00

Vincenti

• Viktoria Plzen (in Tobol-Viktoria Plzen, Conference League, ore 16:00)

• Bodo/Glimt (in Sepsi-Bodo/Glimt, Conference League, ore 19:00) • Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Twente, Conference League, ore 19:00) • Union Saint-Gilloise (in Union Saint-Gilloise-Lugano, Europa League, ore 20:30) • Fluminense (in Fluminense-Olimpia Asuncion, Copa Libertadores, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Rapid Vienna-Fiorentina, Conference League, ore 19:00

• Levski Sofia-Eintracht Francoforte, Champions League, ore 19:00 • Lille-Rijeka, Conference League, ore 20:00 • Ludogorets-Ajax, Europa League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Dynamo Kiev-Besiktas, Conference League, ore 19:00

• Genk-Adana Demirspor, Conference League, ore 20:00

• Ballkani-BATE Borisov, Conference League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Osasuna-Club Brugge, Conference League, ore 20:30