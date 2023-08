Las Palmas-Real Sociedad, Liga: tv, streaming, formazioni, pronostici

Las Palmas-Real Sociedad è una partita della terza giornata della Liga e si gioca venerdì alle 19:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Partenza a rilento quella della Real Sociedad, incapace di sfruttare i due match casalinghi consecutivi contro Girona e Celta Vigo, avversarie alla portata dei baschi. Gli uomini di Imanol sembravano avere le carte in regola per restare a punteggio pieno dopo l’assist ricevuto della dea bendata al momento del sorteggio del calendario – niente big fino alla quinta giornata – ma hanno già gettato alle ortiche due grosse occasioni.

Ha il sapore della beffa il pari di sabato scorso con i galiziani di Rafa Benitez, che proprio in pieno recupero hanno impedito a Zubeldia e compagni di esultare per il primo successo in campionato. Un gol di Mingueza al minuto 94 ha fatto piombare il gelo sulla Reale Arena di San Sebastian, che dopo il vantaggio di Barrenetxea nella prima mezz’ora aveva immaginato una gara in discesa. Real Sociedad che adesso va a caccia dei primi tre punti in trasferta, sul campo del neopromosso Las Palmas. Una gara da vincere, visto che tra qualche settimana gli Txuri–urdin saranno impegnati anche in Champions League: dietro alle solite tre (Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid) nell’ultima Liga ci sono finiti proprio i baschi, che avranno dunque la possibilità di misurarsi con le migliori d’Europa.

La società, nel frattempo, continua a muoversi sul mercato: dopo Hamari Traore e André Silva, è arrivato anche l’interessante centrocampista Zakharyan dalla Dinamo Mosca.

Punta alla salvezza invece il club delle Canarie, tornato in massima serie dopo aver passato quattro stagioni consecutive in Segunda. I gialloblù hanno effettuato dei colpi importanti (Ramirez, El Haddadi) che dovrebbero consentirgli di mantenere la categoria, ma l’avvio non è stato memorabile. Al buon pareggio con il Maiorca (1-1) ha fatto seguito la sconfitta di misura al Mestalla contro il Valencia. Un punto in classifica per gli uomini di Pimienta.

Come vedere Las Palmas-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Las Palmas-Real Sociedad è una gara valida per la terza giornata di Liga ed è in programma venerdì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Dopo due pareggi deludenti la Real Sociedad non dovrebbe mancare l’appuntamento con i primi tre punti del suo campionato. Per i baschi non sarà una passeggiata ma la maggiore qualità, alla lunga, farà la differenza.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Real Sociedad

LAS PALMAS (4-4-2): Valles; Araujo, Suarez, Marmol, Cardona; Munoz, Loiodice, Viera, Rodriguez; Munir, Sandro.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zubimendi, Turrientes, Kubo, Mendez; Sadiq, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2