Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 24 agosto

Europa League: dopo la delusione Champions la Dinamo Zagabria ospita un’altra retrocessa, lo Sparta Praga. In campo anche l’Ajax.

Non è ancora completo il quadro delle partecipanti all’Europa League 2023-24. Per decidere gli ultimi posti bisognerà attendere l’esito degli spareggi, senza dimenticare che retrocederanno nella seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza anche le squadre eliminate dagli spareggi di Champions League in corso di svolgimento.

Chi è “retrocessa” già dallo scorso turno è la Dinamo Zagabria, a sorpresa rispedita a casa dall’Aek Atene al termine di un accesissimo – soprattutto fuori dal campo, visto che un giovane tifoso greco ha perso la vita – doppio confronto. Un’eliminazione che ha fatto rumore, costringendo il club campione di Croazia in carica a prendere decisioni drastiche: esonerato il tecnico Igor Biscan ed arruolato Sergej Jakirovic, protagonista di un ottimo inizio con il Rijeka. La Dinamo Zagabria affronterà nello spareggio un’altra delusa, lo Sparta Praga: i cechi hanno avuto la peggio con il Copenaghen ai calci di rigore. Si preannunciano due sfide equilibrate, sulla falsariga di quella che è andata in scena lo scorso luglio in amichevole e terminata con il risultato di 1-1. Qualificazione alla portata invece per gli svedesi dell’Hacken, che arrivano all’appuntamento con gli scozzesi dell’Aberdeen (andata in Scozia) sulle ali dell’entusiasmo: in campionato sono arrivate due vittorie di fila e nel turno precedente di coppa i gialloneri hanno strapazzato i lituani dello Zalgiris.

Le previsioni sulle altre partite

Deve passare dalle forche caudine degli spareggi anche l’Ajax. I Lancieri, dopo una stagione deludente, devono accontentarsi dell’Europa League. Ma prima di accedere ai gironi dovranno superare l’ostacolo Ludogorets.

In Bulgaria potrebbe non filare tutto liscio per l’Ajax, che resta in ogni caso ampiamente favorito per la qualificazione. Non è da escludere neppure un risultato positivo del Qarabag: gli azeri, che una settimana fa hanno battuto per la seconda volta in sette giorni i finlandesi dell’HJK, sembrano aver qualcosa in più rispetto all’Olimpia Lubiana. Lo stesso vale per lo Sheriff Tiraspol, impegnato nelle Isole Far Oer contro il piccolo Klaksvik, la cui “favola” non dà l’impressione di poter continuare. L’Olympiacos non è stato sfortunato in fase di sorteggio e contro i serbi del Cukaricki dovrebbero arrivare due vittorie. Parte coi favori del pronostico anche l’Union Saint-Gilloise, una delle rivelazioni dello scorso anno: i belgi ospitano a Bruxelles gli svizzeri del Lugano in un match potenzialmente prolifico.

Europa League: probabili vincenti

Hacken (in Hacken-Aberdeen, ore 19:00)

Dinamo Zagabria o pareggio (in Dinamo Zagabria-Sparta Praga, ore 20:00)

Qarabag o pareggio (in Olimpia Lubiana-Qarabag, ore 20:00)

Union Saint-Gilloise (in USG-Lugano, ore 20:30)

Sheriff Tiraspol o pareggio (in Klaksvik-Sheriff Tiraspol, ore 20:45)

Olympiacos (in Olympiacos-Cukaricki, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Dinamo Zagabria-Sparta Praga, ore 20:00

Slovan Bratislava-Aris Limassol, ore 20:30

LASK Linz-Zrinjski Mostar, ore 21:00