Cristiano Ronaldo è una furia: brutto gesto dopo il rigore non dato – VIDEO

Cristiano Ronaldo è un furia: brutto gesto a fine primo tempo dell’attaccante portoghese dopo il rigore non concesso. Che sembrava netto

Un brutto gesto quello di Cristiano Ronaldo. Un gesto in un momento particolare in una sfida particolare per il suo Al Nassr. Poi vinta, che ha permesso al portoghese e ai suoi compagni di entrare nella Champions League asiatica. Una vittoria in rimonta in pieno recupero con un gol anche di Marcelo Brozovic.

Un match tirato, uno di quelli che piacciono e anche tanto al campione portoghese che nella prima frazione di gioco aveva deciso di provarci con una rovesciata clamorosa, simile a quella che aveva fatto a Torino, quando indossava la maglia del Real Madrid, contro la Juventus. Ma questa volta per lui è andata male per un motivo assai semplice: nel momento dell’impatto con il pallone, la sfera è andata a sbattere sul braccio larghissimo del difensore che cercava di contrastarlo. L’arbitro non ha fischiato il rigore che, vedendo le immagini, sembrava netto (il video lo potete vedere sotto). E alla fine del primo tempo, nel pieno delle proteste, Ronaldo è apparso furioso con uno steward.

Cristiano Ronaldo è una furia, ecco quello che è successo

Uno steward che è evidente non aveva capito il momento. Oppure lo aveva capito ma il fatto di avere Ronaldo così vicino gli ha fatto fare una cosa che forse nessuno si aspettava. Mentre Ronaldo usciva dal campo, alla fine del primo tempo, protestando per quella che secondo lui era stata una decisione sbagliata del direttore di gara, un addetto ha cercato di farsi un selfie.

Ronaldo lo ha visto e lo ha spintonato vistosamente. Questo scatto ha fatto scattare anche qualcosa nella testa dello steward che forse si è “svegliato” in maniera immediata e non ha detto una parola dopo il gesto. Anzi, come potete vedere dal video sotto, si è allontanato subito. Chissà, forse ha capito che non era proprio il momento di una cosa del genere. Forse ha capito che non era il caso. Immagini che ovviamente hanno fatto subito il giro del Mondo.