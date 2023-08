Scommesse, Paquetà sotto inchiesta: sono tre i gialli nel mirino

Scommesse, il brasiliano del West Ham sotto inchiesta: dall’Inghilterra spuntano nuovi dettagli. Ecco quello che sta venendo fuori

Nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia di un’indagine da parte della federazione inglese nei confronti del centrocampista del West Ham, ex Milan, Paquetà. Un’indagine che ha fatto saltare il suo trasferimento al Manchester City che sembrava cosa fatta.

In queste ore la notizia in Inghilterra è una di quelle più lette, e più passano i giorni e più arrivano delle indiscrezioni. La bomba l’ha lanciata il Daily Mail che in esclusiva ha capito che si tratta di tre cartellini gialli che il giocatore avrebbe preso in maniera volontaria. Ricordiamo che le indagini sono partite per una combo con un altro brasiliano che gioca nella Liga e che è stato ammonito nella stessa giornata di Paquetà. Su questa combo erano arrivati flussi di giocate importanti, con dei conti aperti in Brasile, nella zona dove i due sono cresciuti, appunto per giocare questa doppia ammonizione. Una cosa sospetta, che ha fatto attenzionare poi quello che è stato il comportamento del giocatore.

Paquetà, si legge sul sito inglese, non sapeva di essere sotto inchiesta che a quanto pare dura da 5 mesi – tant’è che nel mirino ci è finito pure il cartellino giallo preso nella prima partita di questa stagione, quella contro il Bournemouth. Il primo cartellino giallo nel mirino, invece, è quello che il giocatore si è beccato lo scorso 11 marzo nella partita contro il Leeds. Un intervento in ritardo che, col senno di poi, sembra essere davvero stato cercato dal giocatore.

L’indagine, però, come detto, ha avuto una clamorosa accelerazione ed è salita agli onori della cronaca solamente dopo il primo match di questa stagione di Premier: sì, un atteggiamento quello di Paquetà che è apparso, almeno stando a quelli che stanno facendo l’indagine, assai sospetto. Tant’è che poi il caso è esploso e con esso si è bloccato pure il trasferimento alla corte di Pep Guardiola. Intanto, sotto, potrete vedere il video dell’ammonizione che ha fatto esplodere la questione.

BREAKING: THREE Lucas Paqueta bookings are under scrutiny in FA gambling probe including the first match of THIS season vs Bournemouth.@MailSport

This was the booking vs Bournemouth on 12th August…pic.twitter.com/8WS8I047YU

— West Ham (C)entral 🏆 (@WestHam_Central) August 22, 2023