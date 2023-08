I pronostici di mercoledì 23 agosto: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 23 agosto: il Galatasaray di Icardi e Mertens è di scena in Norvegia. Ci sono anche due “anticipi ” di Conference League.

La due giorni di Champions League si conclude con altre tre sfide valide per l’andata degli spareggi di qualificazione alla fase a gironi della più importante manifestazione continentale.

Trasferta norvegese per il Galatasaray di Dries Mertens e Mauro Icardi, quest’ultimo autore di tre gol nelle ultime due partite tra coppa e campionato. I campioni di Turchia, dopo aver superato agevolmente i primi due turni, se la vedranno con il Molde, reduce da un complicato doppio confronto con i faroensi del Klaksvik – la grande sorpresa di questi preliminari – piegati solamente nei tempi supplementari. Nonostante la partenza di Nicolò Zaniolo, trasferitosi all’Aston Villa, i giallorossi hanno tutte le carte in regola per tornare ad Istanbul con un risultato positivo. Improbabile che ci riesca il Panathinaikos, che dopo l’impresa con il Marsiglia – francesi eliminati ai calci di rigore – cercherà di ripetersi con i portoghesi del Braga. La sensazione è che la qualificazione si deciderà tra una settimana in Grecia, ma in Portogallo gli uomini di Artur Jorge dovrebbero far valere il fattore campo.

Pronostici altre partite

Previsto equilibrio anche nella sfida tra Maccabi Haifa e Young Boys. In trasferta gli svizzeri appaiono meno temibili ma dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol agli israeliani, che sognano la seconda partecipazione consecutiva alla fase a gironi.

Si giocano anche due anticipi di Conference League. Entra in scena l’Aston Villa di Unai Emery, che debutta in Scozia contro l’Hibernian: successo alla portata. Nella notte appuntamento con la Libertadores: alla “Bombonera” il Boca Juniors dovrebbe spuntarla contro i connazionali del Racing. Successo probabile anche per il Palmeiras.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Braga vincente e almeno due gol complessivi in Braga-Panathinaikos, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Spartak Trnava (in Spartak Trnava-Dnipro-1, Conference League, ore 18:30)

• Galatasaray o pareggio (in Molde-Galatasaray, Champions League, ore 21:00) • Botafogo (in Botafogo-Defensa y Justicia, Copa Sudamericana, ore 00:00) • Palmeiras (in Deportivo Pereira-Palmeiras, Copa Libertadores, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hibernian-Aston Villa, Conference League, ore 18:45

• Maccabi Haifa-Young Boys, Champions League, ore 21:00 • Los Angeles FC-Colorado Rapids, MLS, ore 04:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Maccabi Haifa-Young Boys, Champions League, ore 21:00

• Atletico San Luis-Leon, Liga MX, ore 05:00

Il “clamoroso”

Boca Juniors vincente senza subire gol in Boca Juniors-Racing, Copa Libertadores, ore 02:30