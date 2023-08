Lille-Rijeka, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Lille-Rijeka è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca giovedì alle 20:00: pronostici.

Comincia dagli spareggi anche l’avventura continentale del Lille di Paulo Fonseca, che ritrova l’Europa dopo un anno in cui è stato impegnato solo nelle competizioni nazionali.

Nell’ultimo campionato i Dogues, allenati dall’ex tecnico della Roma, hanno chiuso al quinto posto, che sarebbe valso la qualificazione all’Europa League se solo in Coupe de France avesse trionfato una squadra classificata tra le prime cinque. Ed invece la coppa se l’è aggiudicata a sorpresa il Tolosa, arrivato nella parte destra della classifica ma qualificato direttamente alla seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza in qualità di detentore del secondo trofeo più prestigioso d’oltralpe. Lille che dunque dovrà “accontentarsi” della Conference League: prima di accedere alla fase a gironi per David e compagni c’è da superare un ostico playoff contro i croati del Rijeka, che avranno il piccolo ma significativo vantaggio di giocare la gara di ritorno fuori casa. Fonseca e i suoi uomini, intanto, sono partiti con il piede giusto in Ligue 1. Dopo aver strappato un buon punto nello scontro diretto con il Nizza all’esordio (1-1), il Lille domenica scorsa ha avuto la meglio 2-0 sul Nantes, conquistando così i suoi primi tre punti stagionali.

Terremoto sulla panchina del Rijeka

In gol, oltre all’ex napoletano Ounas, anche il centravanti canadese. Che, per ora, malgrado le voci di mercato a proposito di una sua imminente cessione, è ancora in Francia.

Scenderà in campo anche contro il Rijeka, che di partite ufficiali ne ha giocate ben più del Lille. Il club della città adriatica ha già accumulato diversi minuti: in campionato è terzo dietro ad Hajduk Spalato ed Osijek (tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro giornate) mentre in coppa ha dovuto superare Dukagjini e B36 Torshavn, realizzando 12 reti complessive e incassandone al contempo solamente due. L’ottimo inizio del Rijeka ha convinto la Dinamo Zagabria, che ha appena esonerato il tecnico dopo l’eliminazione da preliminari di Champions League, a puntare su Sergej Jakirovic, diventato proprio nelle ultime ore il nuovo allenatore dei campioni di Croazia in carica. Uno shock non indifferente per il Rijeka, alla vigilia di una doppia sfida che potrebbe valere la stagione.

Come vedere Lille-Rijeka in diretta tv e streaming

La gara tra Lille e Rijeka, in programma giovedì alle 20:00 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della terza competizione europea.

Il pronostico

Il Lille in casa tende a sbagliare molto poco ed in questo match potrebbe approfittare della confusione che regna in casa Rijeka dopo la separazione, inaspettata, dell’allenatore Jakirovic. I francesi dovrebbero spuntarla in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lille-Rijeka

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily; Angel Gomes, André; Zhegrova, Cabella, Haraldsson; David.

RIJEKA (4-2-3-1): Labrovic; Smolcic, Galesic, Radeljic, Goda; Selahi, Lepinjica; Pasalic, Fruk, Jankovic; Ivanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1