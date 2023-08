Fenerbahçe-Twente, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fenerbahçe-Twente è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca giovedì alle 19:00: pronostici.

La campagna di qualificazione alla fase a gironi di Conference League finora non ha portato via troppe energie al Fenerbahçe, che nei primi due preliminari ha fatto un sol boccone dei moldavi dello Zimbru e degli sloveni del Maribor, rifilandogli 16 gol in quattro partite. Nonostante sia sceso in campo già a fine luglio, lo storico club di Istanbul non ha commesso passi falsi, arrivando come da pronostico a disputare lo spareggio decisivo.

La rosa a disposizione dell’allenatore Ismail Kartal sembra più forte rispetto a quella dello scorso anno, che uscì sconfitta dal lungo testa con i rivali cittadini del Galatasaray dopo un’avvincente lotta per il titolo nazionale. Dall’Inter è arrivato Edin Dzeko, giocatore che malgrado non sia più giovanissimo può ancora rivelarsi determinante. Un altro rinforzo di valore, oltre a quelli di Under, Kent e Fred, è quello di Dusan Tadic, che come il centravanti bosniaco metterà a disposizione della squadra la sua grande esperienza internazionale. Il Fenerbahçe è infatti partito forte anche in Super Lig, vincendo le prime due partite contro Gaziantep e Samsunspor e restando a punteggio pieno (unico a riuscirci).

Il Twente ci riprova

Nel sorteggio, tuttavia, i gialloblù non sono stati fortunatissimi. Per accedere alla fase a gruppi della terza manifestazione continentale, infatti, dovranno avere la meglio nel doppio confronto con il Twente, squadra che negli spareggi un anno fa fece sudare la Fiorentina.

Gli olandesi, quest’anno guidati da Joseph Oosting, ci riprovano dopo aver messo paura ai viola 365 giorni fa. Nei primi due turni hanno eliminato Hammarby e Riga, ma le fatiche europee non hanno inciso, per il momento, sul loro rendimento in Eredivisie, dove sono nelle prime due giornate arrivate due vittorie di fila ai danni di Almere City e Pec Zwolle (1-4 e 3-1). Insomma una squadra in gran forma, proprio come il Fenerbahçe.

Come vedere Fenerbahçe-Twente in diretta tv e streaming

La gara tra Fenerbahçe e Twente, in programma giovedì alle 19:00 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della terza competizione europea.

Il pronostico

Per il Fenerbahçe sarà fondamentale non sbagliare l’andata, per poi essere costretto a fare risultato pieno in Olanda, su un campo complicato. Il Twente è un avversario molto ben organizzato, non parte battuto in partenza ma in questo momento è almeno una spanna sotto ai turchi, favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Twente

FENERBAHCE (4-3-3): Bayindir; Kadioglu, Aziz, Djiku, Oosterwolde; Elmaz, Yuksek, Yandas; Kahveci, Dzeko, Tadic.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Propper, Rots; Sadilek, Kjolo; Rots, Steijn, Van Wolfswinkel; Ugalde.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1