Al Riyadh-Al Ittihad, Saudi Pro League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Al Riyadh-Al Ittihad è una partita della terza giornata della Saudi Pro League e si gioca giovedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Per ora comanda Gedda. Sì, perché dopo due giornate in cima alla classifica della Saudi Pro League, a punteggio pieno, ci sono i due club della città che si affaccia sul Mar Rosso: il neopromosso Al-Ahli ed i campioni in carica dell’Al-Ittihad. L’altra squadra che ha vinto entrambe le partite disputate finora è invece il sorprendente Al-Ettifaq di Steven Gerrard.

Nonostante Karim Benzema sia rimasto a secco, l’Al-Ittihad si è imposto senza problemi su Al-Raed e Al-Tai, battuti rispettivamente 3-0 e 2-0. L’ex attaccante del Real Madrid nonché ultimo Pallone d’oro è rimasto in campo per tutti i 180′ ma non è ancora riuscito ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Già fondamentale, invece, l’apporto degli altri due big che da quest’estate vestono la maglia giallonera, Kanté e Fabinho, che a centrocampo formano una vera e propria diga. Tra le delusioni – se di delusioni si può già parlare – possiamo annoverare l’ex Celtic Jota, acquistato dal club scozzese per 30 milioni di euro. Il portoghese nei primi due match di campionato ha giocato solo due spezzoni, finendo nel mirino dei tifosi. Che, a quanto pare, preferirebbero un nome più altisonante.

L’Al-Ittihad ha difatti terminato gli slot per gli stranieri – se ne possono arruolare al massimo otto per squadra – e potrebbe presto rispedirlo in Europa liberando un posto per un giocatore del calibro di Benzema (si parla con insistenza di Momo Salah).

In attesa di capire cosa succederà, gli uomini di Nuno Espirito Santo in uno degli anticipi della terza giornata faranno visita all’Al-Riyadh, che di punti in classifica ne ha quattro. Allenati dal belga Yannick Ferrera, i rossoneri hanno esordito con un successo ai danni dell’Al-Wehda (1-0) e nello scorso fine settimana hanno pareggiato 2-2 in casa del Damac. Nelle loro file gioca il rumeno Tosca, che ha giocato in Serie A con il Benevento.

Come vedere Al Riyadh-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

La gara tra Al Riyadh e Al Ittihad, in programma giovedì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da La7d (canale 29 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

Tra le big della Saudi Pro League l’Al-Ittihad è finora una di quelle che ha fatto meglio. La squadra di Benzema, Kanté e Fabinho dovrebbe raccogliere un altro successo nella trasferta di Riad, anche se stavolta potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Al Riyadh-Al Ittihad

AL-RIYADH (4-4-2): Campaña; Arslanagic, Asiri, Al-Nuweqi, Tosca; Touré, N’Dong, Al-Zaqan, Al-Khaibari; Al-Abbas, Musona.

AL-ITTIHAD (4-3-3): Marcelo Grohe; Hawsawi, Sharahilli, Al-Shanqueeti, Bamasud; Kanté, Fabinho, Hamdallah; Coronado, Benzema, Romarinho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2