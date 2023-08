Al Raed-Al Hilal, Saudi Pro League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Al Raed-Al Hilal è una partita della terza giornata della Saudi Pro League e si gioca giovedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

L’Al-Hilal è una delle quattro big del massimo campionato saudita che quest’estate non ha badato a spese, facendo la voce grossa ed acquistando fior di campioni dall’Europa.

Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato il brasiliano Neymar: l’ex Psg è arrivato a Riad la scorsa settimana, accolto in pompa magna dai tifosi, ma per dare il suo contributo alla squadra allenata da Jorge Jesus dovrà attendere almeno un mese a causa di un infortunio alla caviglia che lo tormenta da febbraio. Non è l’unico dei nuovi acquisti bloccato in infermeria. Ne avrà per un paio di settimane anche l’ex difensore di Napoli e Chelsea Kalidou Koulibaly, infortunatosi durante la finale di Arab Cup giocata (e persa) contro gli acerrimi rivali dell’Al-Nassr, lo scorso 12 agosto. L’Al-Hilal si presenta dunque con qualche assenza di troppo alla sfida con l’Al-Raed, valida per la terza giornata di campionato. Milinkovic-Savic e compagni non fanno parte del gruppetto di squadre che sono a punteggio pieno dopo i primi 180′. All’esordio hanno battuto 3-1 l’Abha grazie ad una tripletta di uno scatenato Malcom ma una settimana fa non sono andati al di là di un pareggio contro l’Al-Fayha nonostante 90′ di dominio quasi totale (20 tiri totali e 76% di possesso palla). Nel frattempo, per risolvere il problema del centravanti, dall’Inghilterra è arrivato l’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic, secondo acquisto nel giro di pochi giorni dopo quello di Bounou.

Al-Hilal senza Neymar e Koulibaly

Inizio di stagione complicato invece per l’Al-Raed, momentaneamente ultimo in classifica a quota zero punti insieme ad Al-Nassr, Al-Khaleej ed Al-Hazem.

Gli uomini di Igor Jovicevic – tecnico che nell’ultima parte della scorsa stagione allenò l’Al-Nassr di Ronaldo – sono gli unici a non aver realizzato neppure un gol, perdendo 3-0 contro l’Al-Ittihad di Benzema e Kanté all’esordio e contro l’Abha lo scorso sabato. L’Al-Hilal non suscita certo bei ricordi: contro di loro hanno perso 14 volte nelle ultime sedici partite, con un punteggio complessivo di 35-11 a favore del blasonato club di Riad.

Come vedere Al Raed-Al Hilal in diretta tv e in streaming

La gara tra Al-Raed e Al-Hilal, in programma giovedì alle 20:00 e valida per la terza giornata della Saudi Pro League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. La7, l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita, ha preferito dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Solamente la scarsa vena realizzativa dei suoi attaccanti ha impedito all’Al-Hilal di prendersi l’intera posta in palio nell’ultima giornata contro l’Al-Fayha. Ma la squadra di Jorge Jesus dovrebbe rifarsi contro un (finora) disastroso l’Al-Raed, nonostante le assenze eccellenti. Probabile che l’Al-Hilal riesca a segnare dai due ai quattro gol in questa trasferta.

Le probabili formazioni di Al Raed-Al Hilal

AL-RAED (4-4-2): Moreira; Al-Jayzani, Gonzalez, Al-Fahad, Al-Sobeai; Al-Dossary, Al-Beshe, Loum, Sunbul; Tavares, Al-Ghamdi.

AL-HILAL (4-2-3-1): Al-Maiouf; Al-Berik, Jahfali, Al-Bulaihi, N. Al-Dawsari; Milinkovic-Savic, Ruben Neves; Michael, S. Al-Dawsari, Malcom; Al-Hamdam.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2