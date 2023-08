Maccabi Haifa-Young Boys, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Maccabi Haifa-Young Boys è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: pronostici.

Il Maccabi Haifa non evoca ricordi positivi ai tifosi della Juventus, che anche per colpa di quell’assurda sconfitta patita in Israele lo scorso anno mancò la qualificazione agli ottavi, retrocedendo in Europa League. Gli israeliani hanno perso il loro condottiero, Barak Bakhar, oggi sulla panchina della della Stella Rossa, ma restano una squadra competitiva.

E lo dimostra il fatto che siano di nuovo arrivati a un passo dalla fase a gironi, superando ben tre turni di qualificazione. Dall’11 luglio i biancoverdi hanno disputato sei partite, eliminando Hamrun Spartans, Sheriff Tiraspol e Slovan Bratislava, con un bottino di cinque vittorie e una sconfitta. Inoltre si sono aggiudicati anche la Supercoppa nazionale grazie al successo per 3-1 sul Beitar Gerusalemme. Il campionato israeliano non è ancora cominciato: aver potuto concentrarsi esclusivamente sui preliminari è stato sicuramente un ben per gli uomini di Messay Dego, che ora puntano a sovvertire i pronostici anche contro gli svizzeri dello Young Boys. I gialloneri di Raphael Wicky sono tra le poche squadre qualificate direttamente agli spareggi, ma come il Maccabi Haifa hanno giocato ben cinque gare ufficiali, considerando che il campionato elvetico è iniziato già a fine luglio.

Il club di Berna finora ha brillato solamente tra le mura amiche, dove ha sconfitto Losanna e Winterthur realizzando sette gol complessivi.

Meno bene invece in trasferta: è rimasto imbattuto contro Yverdon-Sport e Lucerna ma non è andato al di là di due pareggi. Nell’ultimo fine settimana lo Young Boys è stato impegnato in Schweizer Cup ed ha travolto 5-0 il malcapitato Breitenrain, mandando in campo molte riserve. Gli attuali campioni di carica della Super League svizzera non si qualificano alla fase a gironi dall’edizione 2021-22, quando arrivarono ultimi in un gruppo che comprendeva anche Manchester United, Villarreal e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Come vedere Maccabi Haifa-Young Boys in diretta tv e streaming

La gara tra Maccabi Haifa e Young Boys, in programma mercoledì alle 21:00, è valida per l’andata dello spareggio di qualificazione alla Champions League. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Maccabi Haifa-Young Boys sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il pronostico

Lo Young Boys ha sicuramente qualcosa in più a livello tecnico. È leggermente favorito e le quote dei bookmaker sembrano confermarlo. Il Maccabi però si è già preso scalpi importanti e non si arrenderà facilmente. A tal proposito crediamo che possa aggiudicarsi la gara d’andata, in uno stadio che nella passata edizione fu un vero e proprio fattore.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Young Boys

MACCABI HAIFA (4-2-3-1): Nitzan; Sundgren, Seck, Goldberg, Cornud; Jaber, Mohamed; Saba, Chery, Haziza; Pierrot.

YOUNG BOYS (4-1-3-2): Racioppi; Janko, Lustenberger, Camara, Benito; Niasse; Ugrinic, Monteiro, Rieder; Nsame, Itten.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1