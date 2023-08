Camila Giorgi, tripletta di fuoco: abitini e minigonne da sballo

Camila Giorgi ci dà dentro e posta sui social tre scatti che non lasciano spazio all’immaginazione: è davvero irresistibile.

“Senza infortuni sarebbe già tra le prime dieci al mondo, ma penso che possa ancora farcela comunque”. A dirlo è papà Sergio, che la allena da quando era praticamente in fasce e che è sempre stato, nel bene e nel male, il suo fan numero 1. Quello più accanito, quello che non ha mai smesso di credere in lei. Neanche quando le cose sembravano sul punto di precipitare.

C’è un legame molto speciale tra lui e la figlia Camila Giorgi. Un legame che i media hanno sempre dipinto in modo negativo ma che, a sentir loro, sarebbe tanto stretto quanto autentico. Non è di questo, in ogni caso, che intendiamo parlare oggi. Quanto, piuttosto, del fatto che un altro infortunio ancora, insorto al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, ha frenato la sua corsa alla cima della top ten. Ormai la conosciamo e sappiamo bene che la tennista di Macerata non si ferma davanti a nulla, ma è altrettanto vero che un fisico che fa le bizze così frequentemente, e ne sa qualcosa anche Matteo Berrettini, non è proprio il massimo per un atleta.

Vedremo, in ogni caso, se la campionessa dell’edizione 2021 del Masters 1000 di Montreal sarà in grado, o meno, di partecipare allo Us Open. E di dimostrare, soprattutto, il feeling che c’è tra lei e il cemento, dimostrato, per l’appunto, in quel bellissimo giorno di agosto di due anni fa in Canada.

Camila Giorgi, tre look da capogiro: Instagram in tilt

La tennista non si è ancora espressa in merito, per cui è presto per dire se parteciperà o meno allo Slam newyorkese. Non è mai troppo tardi, invece, per correre sul suo profilo Instagram e per gustarsi i suoi incredibili contenuti da sogno.

Nel weekend ci ha dato dentro, la bella Camila, e infatti ha postato la bellezza di tre foto roventi. Una tripletta da sogno che, manco a dirlo, ha mandato in tilt i suoi sempre più numerosi follower. Ne ha oltre 700mila e tutti, nessuno escluso, avranno certamente notato il fascino senza limiti della tennista di Macerata.

Nelle Instagram stories in questione l’abbiamo vista con indosso gli outfit più disparati. Dalla minigonna al miniabito, passando per una foto in cui non indossa altro che una t-shirt oversize, ogni suo look non può che essere definito in un modo: da capogiro. Nel vero senso della parola.