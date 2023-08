Torino-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Cagliari è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Europa continua ad essere un miraggio per il Torino, che in ogni caso sembra fare dei piccoli passi in avanti con Ivan Juric in panchina. Nel biennio vissuto all’ombra della Mole, l’esigente allenatore di Spalato ha collezionato due decimi posti di fila: non male, ma i granata non sono mai realmente riusciti ad inserirsi nella lotta per le prime sette posizioni.

Lo scorso anno, come in quello precedente, latitano i gol: il Torino continua a brillare nella propria metà campo, confermandosi come una delle squadre più solide e coriacee della Serie A, ma è in fase di possesso palla che manca sempre qualcosa. Vuoi per le caratteristiche del gioco di Juric, vuoi per l’assenza di un nove “vero” che assicuri un buon numero di reti: nella passata stagione c’ha pensato il paraguaiano Sanabria a togliere le castagne dal fuoco, arrivando per la prima volta in doppia cifra (12). La campagna acquisti procede a rilento e non è un caso che l’allenatore croato inizi a lamentarsi: il Torino ha cambiato molto sulle fasce, cedendo Singo e Ola Aina e prendendo Bellanova dall’Inter. A rimpolpare il centrocampo è arrivato Tameze, che Juric conosceva dai tempi del Verona. Importante la conferma dell’ex West Ham Vlasic, che si è rivelato uno dei giocatori più determinanti. Per il Toro c’è subito una neopromossa, quel Cagliari che ha ritrovato la A dopo un solo anno ma in maniera a dir poco rocambolesca, quasi epica.

I sardi hanno cambiato marcia da gennaio in poi con l’arrivo di Claudio Ranieri e, da non favoriti, hanno vinto i playoff nonostante il quinto posto nella regular season. I tifosi rossoblù hanno ancora negli occhi la rete decisiva di Pavoletti realizzata in pieno recupero al San Nicola di Bari, quando i pugliesi stavano già festeggiando la promozione.

Torino-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Juric ha tutta la rosa a disposizione, ad eccezioni degli infortunati Djidji e Seck. Bellanova dovrebbe impossessarsi della fascia destra, lasciata sguarnita dal partente Singo, ma scalpita anche Tameze, in ballottaggio con l’ex compagno ai tempi del Verona, Ilic. Davanti Vlasic e Radonjic supporteranno l’unica punta Sanabria.

Tre assenze importanti invece per Ranieri: Rog si è rotto il crociato e non tornerà prima di marzo, ma mancheranno all’appello anche Mancosu e Lapadula. Dovrebbe iniziare dal 1′ Jankto, in vantaggio nel duello con Azzi, in attacco invece chance per Shomurodov.

Come vedere Torino-Cagliari in diretta tv e in streaming

Torino-Cagliari è in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Torino e Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ranieri ha la giusta esperienza per regalare al Cagliari una salvezza che, con qualche altro innesto, appare alla portata. Gli isolani hanno debuttato ufficialmente con una vittoria contro il Palermo in Coppa Italia (2-1) e daranno certamente filo da torcere ad un Torino che negli ultimi otto confronti contro i sardi ha vinto a malapena una volta. I granata sono reduci dal 2-1 alla Feralpisalò in coppa, partita che non ha dato indicazioni rilevanti. Prevediamo una gara equilibrata e poco prolifica, simile a quelle a cui lo scorso anno ci hanno abituato gli uomini di Juric nei match casalinghi.

Le probabili formazioni di Torino-Cagliari

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Shomurodov, Pavoletti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1