I pronostici di lunedì 21 agosto: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 21 agosto: si conclude la prima giornata di Serie A. Tocca al “nuovo” Milan di Pioli, impegnato a Bologna.

La curiosità di vedere all’opera il nuovo Milan è direttamente proporzionale ai cambiamenti effettuati dalla dirigenza rossonera in un’estate alquanto movimentata.

Tra le big della Serie A la squadra di Stefano Pioli anche grazie alla remunerativa cessione di Sandro Tonali è quella che ha cambiato di più, acquistando diversi giocatori (Musah, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic, Reijnders, Okafor) che sembrano avere tutte le carte in regola per esprimere il proprio talento anche a queste latitudini. Rossoneri che tuttavia esordiranno in un campo ostico, il “Dall’Ara” di Bologna, contro una squadra ben allenata come i rossoblù di Thiago Motta, reduci da un campionato positivo. Si può dare in ogni caso fiducia al Milan, che nel capoluogo emiliano non perde da oltre vent’anni. Qualche ora prima va in scena l’altro posticipo di Seria A tra Torino e Cagliari. I sardi di Claudio Ranieri, dopo aver riconquistato subito la massima serie in maniera rocambolesca, possono dare filo da torcere ai granata di Ivan Juric, sempre molto solidi tra le mura amiche.

Pronostici altre partite

Il posticipo di Premier League è di fatto un derby londinese, tra Crystal Palace e Arsenal: i I Gunners all’esordio hanno faticato più del previsto per piegare il Nottingham Forest: non sarà una passeggiata la trasferta con le Eagles di Roy Hodgson.

In Liga si giocano due posticipi: il Siviglia, reduce dalla sconfitta ai rigore in Supercoppa Europea contro il Manchester City, deve battere il neopromosso Alaves per archiviare la sconfitta all’esordio con il Valencia, mentre è previsto equilibrio tra Granada e Rayo Vallecano. In Turchia, infine, c’è una trasferta alla portata per il Fenerbahçe di Edin Dzeko.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fenerbahçe vincente e almeno tre gol complessivi in Samsunspor-Fenerbahçe, Super Lig, ore 20:00

Vincenti

• Siviglia o pareggio (in Alaves-Siviglia, Liga, ore 19:00)

• Milan (in Bologna-Milan, Serie A, ore 20:45) • Bordeaux o pareggio (in Ajaccio-Bordeaux, Ligue 2, ore 20:45) • Famalicao (in Famalicao-Moreirense, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Viborg-Vejle, Superligaen, ore 19:00

• Ankaragucu-Adana Demirspor, Super Lig, ore 20:00 • UTC Cajamarca-Deportivo Binacional, Perù Liga 1, ore 22:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Torino-Cagliari, Serie A, ore 18:30

• Crystal Palace-Arsenal, Premier League, ore 21:00

• Granada-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:30

Il “clamoroso”

Pareggio in Norrkoping-AIK, Allsvenskan, ore 19:10