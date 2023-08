Bologna-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Milan è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La rivoluzione voluta dalla proprietà statunitense ha scosso il mondo Milan. I rossoneri si presentano ai nastri di partenza della Serie A 2023-24 con innumerevoli novità, sia per quanto riguarda l’assetto dirigenziale sia a livello di rosa. Non ci sono più Maldini e Massara né quel Tonali che sembrava dover ripercorrere proprio le orme dell’ex capitano rossonero, al quale il proprietario Jerry Cardinale ha dato il benservito all’inizio dell’estate.

Il giovane centrocampista, uno dei simboli della vittoria del diciannovesimo scudetto, oggi veste la maglia del Newcastle e gioca in Premier League. Dalla sua dolorosa cessione il Milan ha tuttavia ricavato oltre 70 milioni di euro, grazie ai quali è diventata in breve tempo la “regina” del mercato, almeno alle nostre latitudini. Tra le big, infatti, nessuna ha acquistato più del Diavolo: sono arrivati tanti giocatori interessanti e di spessore internazionale come Reijnders, Chukwueze, Musah, Loftus-Cheek, Pulisic e Okafor, che stravolgono – non si sa ancora se in meglio o in peggio, a parlare sarà il campo – la squadra di Stefano Pioli, che invece è stato confermato in panchina. Quel che è certo è che il tecnico emiliano ora dispone di maggiori soluzioni rispetto allo scorso anno, grazie alle quali potrà anche variare sotto il profilo tattico. Le incognite, in ogni caso, non sono poche. Ed è con un bagaglio di incertezze che il Milan si avvicina al primo appuntamento della stagione del “Dall’Ara” di Bologna. I rossoblù ripartono da Thiago Motta, la nota più lieta della passata stagione, in cui la società ha tentato di alzare l’asticella.

Dal mercato il tecnico italobrasiliano si aspettava di più – negli ultimi giorni è partito pure Arnautovic in direzione Inter, ha fatto il percorso inverso il giovane Fabbian – e l’ha detto apertamente anche ai giornalisti. I felsinei hanno già giocato un match ufficiale, battendo 2-0 il Cesena nel derby emiliano-romagnolo di Coppa Italia: a segno Corazza e Zirkzee.

Bologna-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Il grande dubbio di Motta sembra essere sulla trequarti, dove il nuovo acquisto Ndoye, che è stato prelevato dal Basilea, insidia un Orsolini non al 100%. Sulla trequarti agiranno anche Ferguson ed Aebischer, a supporto dell’unica punta Zirkzee. Fabbian partirà dalla panchina, in difesa spazio ad un altro volto nuovo, Beukema. Out Soumaoro e Barrow.

Campionato nuovo, veste tattica nuova. Pioli confermerà il 4-3-3 visto già nelle amichevoli prestagionali, con Leao e Pulisic ai lati di Giroud nel tridente offensivo. A centrocampo toccherà a Loftus-Cheek, Reijnders e Krunic, dietro ci si affida alla coppia Thiaw-Tomori.

Come vedere Bologna-Milan in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il capoluogo emiliano è stato spesso terreno di conquista da parte dei rossoneri negli ultimi vent’anni: il Bologna non batte i rossoneri nel suo stadio addirittura dalla stagione 2001-02. Sui rossoneri aleggiano tante incognite e non potrebbe essere altrimenti dopo i tanti cambiamenti effettuati in estate ma un loro risultato positivo appare probabile, considerando che i felsinei non sono certamente più forti rispetto allo scorso anno. Stuzzica la quota del gol per chi non se la sentisse di dare fiducia alla squadra di Pioli.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

