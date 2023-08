Udinese-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Juventus è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per uno strano scherzo del calendario, Udinese e Juventus si ritrovano di fronte a soli due mesi di distanza dalla sfida con cui, proprio al “Friuli” lo scorso 4 giugno avevano archiviato le rispettive stagioni. La spuntarono di misura (0-1) gli uomini di Massimiliano Allegri grazie ad un gol di Federico Chiesa, ma fu una vittoria, per così dire, “triste”.

Quel successo, infatti, non permise alla Juventus di agganciare una tra Roma e Atalanta – entrambe vincenti – chiudendo al settimo posto, a due settimane dalla sentenza della Corte federale d’Appello che confermò i 10 punti di penalizzazione per via del caso plusvalenze. Sarebbe stato in ogni caso inutile, perché a fine luglio la Uefa ha escluso la Vecchia Signora per un anno dalle competizioni europee, ripescando la Fiorentina – ottava nello scorso campionato – in Conference League. Quasi un “bene”, forse, per i bianconeri. Che dopo un’annata tribolata sia sul campo che fuori potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato e puntare a quello scudetto che manca ormai dal 2020. Continua, intanto, la “rivoluzione” societaria: la Juve si è affidata a Cristiano Giuntoli, uno degli artefici dello scudetto del Napoli. Il nuovo direttore sportivo per ora si è concentrato solo sulle uscite: sono partiti già in tanti, mentre l’unico acquisto, al momento, è quello dell’ex Lille Weah. Dall’altro lato, Andrea Sottil, confermato sulla panchina dell’Udinese, ha salutato tre punti fermi come Pereyra, Becao e Udogie ma al contempo potrà contare sulle solite numerose scommesse. I friulani domenica hanno battuto 4-1 il Catanzaro in Coppa Italia.

Udinese-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Samardzic è tornato a Udine dopo il mancato accordo con l’Inter ma resta sul mercato e con ogni probabilità non partirà dal 1′ contro la Juve. Restano out Ebosse, Ebosele e Deulofeu, che non torneranno prima dell’autunno: chance per i nuovi, tra cui Zarraga e Kamara. In attacco dovrebbero giocare Beto e Thauvin, solo panchina per Lucca.

Nella Juventus non è ancora al meglio Fagioli, ancora alle prese con il problema alla spalla. Al suo posto Allegri schiererà uno tra McKennie e Miretti: nonostante sia con la valigia in mano lo statunitense dovrebbe partire titolare. Davanti si rivedrà la coppa Chiesa-Vlahovic, con Milik pronto a dare il cambio al serbo. Restano in dubbio Pogba e Kean.

Come vedere Udinese-Juventus in diretta tv e in streaming

Udinese-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio "Friuli" di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

La prima giornata di Serie A ripropone dopo due stagioni la sfida tra Udinese e Juventus: nel 2021 finì con un pirotecnico 2-2, in quella che è passata alla storia come l’ultima partita in maglia bianconera di Ronaldo. La Juve ha battuto i friulani cinque volte negli ultimi sei incontri e dovrebbe ripetersi contro una formazione piena zeppa di nuovi innesti: Allegri sa vuole voltare pagina al più presto e pretenderà subito una prestazione convincente da parte dei suoi uomini. Probabile che le reti complessive siano meno di tre.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Beto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1