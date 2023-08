Roma-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Salernitana è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

In uno stadio Olimpico che per la 34esima volta consecutiva farà registrare il tutto esaurito la Roma debutta nella Serie A 2023-24 contro la Salernitana. Non prenderà posto in panchina José Mourinho, che come Dybala e Pellegrini deve scontare una squalifica.

Niente “derby”, dunque, con l’altro lusitano Paulo Sousa, che nonostante le avances (vere o presunte) del Napoli, alla fine è rimasto al timone della squadra campana, che si prepara ad affrontare il terzo campionato di fila in massima serie. I giallorossi si erano congedati con una vittoria ottenuta all’ultimo respiro con lo Spezia, in un ambiente ancora triste per via della beffarda sconfitta ai rigori nella finale di Europa League con il Siviglia. Mourinho non è riuscito a regalare un altro trofeo internazionale al club giallorosso – sarebbe stato il secondo consecutivo dopo la Conference League 2021-22 – che avrebbe fatto passare in secondo piano un deludente sesto posto in campionato.

La Roma finora si è mossa poco sul mercato – in questi giorni sono arrivati Renato Sanches e Paredes – facendo storcere il naso al tecnico di Setubal, che si aspettava una campagna acquisti più ambiziosa, in modo tale da poter alzare la fatidica asticella. Manca ancora un attaccante che possa prendere il posto di Abraham: il centravanti inglese resterà fuori fino a febbraio. Punta ad un’altra salvezza tranquilla la Salernitana, riuscita (per ora) a trattenere il suo cannoniere Dia. Sousa si è comunque detto insoddisfatto del mercato: il match di Coppa Italia vinto 1-0 contro la Ternana domenica scorsa in effetti ha restituito una squadra incompleta, che necessita di ulteriori rinforzi.

Roma-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Sarà una Roma inedita quella che scenderà in campo contro la Salernitana, priva dei suoi big Dybala, Pellegrini e Abraham. Davanti El Shaarawy supporterà Belotti, mentre a centrocampo Mourinho lancerà subito Aouar, arrivato a parametro zero dal Lione. Sulla corsia destra spazio all’ex Leeds Kristensen, in difesa esordio per il centrale ex Eintracht Francoforte N’Dicka, favorito sullo spagnolo Llorente.

Tanti dubbi per Sousa, in particolar modo a centrocampo. Il tecnico portoghese deve fare a meno di Bohinen, il cui posto verrà preso dall’altro Coulibaly, Mamadou, pronto a far coppia con il suo omonimo. Dietro Pirola non è al meglio: scalpita Sambia. Recuperato invece Mazzocchi, che si riapproprierà della fascia destra. Davanti rebus Dia: il senegalese dovrebbe stringere i denti e partire dal 1′. Dalla panchina in neoarrivato Legowski.

Come vedere Roma-Salernitana in diretta tv e in streaming

Roma-Salernitana, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Olimpico” di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Tutti i match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Salernitana non ha mai battuto la Roma negli ultimi quattro confronti tra le due squadre limitandosi a strappare un pareggio lo scorso maggio all’Olimpico. Falcidiati dalle assenze, i giallorossi potrebbero soffrire particolarmente le incursioni dei giocatori granata, che venderanno cara la pelle in una partita più equilibrata del previsto. Ipotizziamo un successo di misura della Roma all’interno di un match da meno di tre gol totali.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Bove, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy; Belotti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly L., Coulibaly M., Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

In Roma-Salernitana le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0