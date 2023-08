Lecce-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Lazio è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’estate turbolenta della Lazio volge al termine: ora la parola passa al campo, con Maurizio Sarri che, al suo terzo anno sulla panchina biancoceleste, è chiamato a bissare lo straordinario secondo posto della passata stagione, valso il ritorno in Champions League.

L’allenatore toscano è riuscito, seppur con un anno di ritardo, a ricreare quella “macchina” che aveva costruito ai tempi del Napoli. La squadra ha finalmente assorbito i suoi dettami di gioco ed è proprio grazie a quello che i capitolini sono riusciti ad arrivare alle spalle dell’inarrivabile Napoli e a fare meglio delle due milanesi e della Juventus (senza penalizzazione). Il problema della Lazio sono sempre i ricambi, non sempre all’altezza di una squadra che vuole lottare su tutti i fronti. Con la Champions da affrontare, Sarri ha dovuto sbattere più volte i pugni sul tavolo per avere rinforzi validi: dopo un mese e mezzo di totale immobilismo, il mercato biancoceleste si è sbloccato in seguito alla cessione, dolorosissima, di Milinkovic-Savic, ceduto all’Al-Hilal ad un anno dalla scadenza. Al posto del serbo, sono arrivati Kamada, Rovella e Isaksen, tre giocatori interessanti che sembrano corrispondere agli identikit tracciati da Sarri. Trovato anche il vice-Immobile: si tratta dell’argentino Castellanos, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Girona in Liga.

La Lazio riparte da Lecce, avversario che nello scorso campionato non è riuscito a battere: 2-1 in Salento e 2-2 all’Olimpico. I giallorossi, reduci da una stagione a due facce – strepitosa all’andata ed insufficiente nel ritorno – hanno divorziato da Marco Baroni e si sono affidati a Roberto D’Aversa, in cerca di riscatto dopo l’esperienza deludente alla Samp.

Lecce-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa dovrebbe confermare il 4-3-3 di baroniana memoria. Mancherà all’appello il solo Venuti, che si è lussato una spalla e rientrerà a settembre. In difesa sarà Pongracic a prendere il posto che fu di Umtiti, mentre a centrocampo – orfano di Hjulmand, ceduto allo Sporting Lisbona – giocheranno Rafia, Gonzalez e Ramadani. Al centro dell’attacco c’è lo svedese Almqvist, già in gol in Coppa Italia.

Nella Lazio l’unico tra i nuovi acquisti a partire dal 1′ sarà il giapponese Kamada, schierato nel centrocampo a tre con Cataldi e Luis Alberto. Dalla panchina Rovella, Isaksen e Pellegrini. Nel tridente offensivo spazio ai soliti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Come vedere Lecce-Lazio in diretta tv e in streaming

Lecce-Lazio è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lecce e Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tante incognite e non solo perché siamo ancora ad agosto e le due squadre hanno ancora pochi minuti nelle gambe. Il Lecce ha cambiato guida tecnica ed ha perso diversi giocatori-chiave: la vittoria per 1-0 in Coppa Italia con il Como non risponde a tutti i nostri interrogativi. La Lazio è superiore ed ha sicuramente maggiori certezze a livello tattico rispetto ai salentini ma è vero anche che il “Via del Mare” è tradizionalmente un campo ostico: l’ultimo successo risale al 2011. Prevediamo equilibrio, insomma, in un match in cui è assai probabile che entrambe trovino almeno in un’occasione la via del gol.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Strefezza, Almqvist, Banda.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2