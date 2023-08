Venezia-Como, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Como è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

L’anno scorso, il Venezia, dopo una prima parte di stagione deludente, ha chiuso in crescendo il proprio campionato. Ora l’obiettivo per i lagunari è quello, ovviamente, di non partire male come l’annata scorsa ma almeno di trovare una certa continuità fin da subito. Come abbiamo capito nel corso degli anni, ne va dell’intera stagione. Ma contro il Como di Longo, una squadra che ha un attacco da massima serie, non sarà facile.

I lombardi hanno sì perso in Coppa Italia nello scorso fine settimana contro il Lecce, ma hanno dimostrato di essere già in una condizione fisica accettabile pensando che siamo poco dopo la metà di agosto, ma soprattutto di avere nelle proprie corde un atteggiamento diverso da quello che per buona parte dell’anno scorso si è visto. E anche il sistema tattico – si passa da una difesa a tre ad una a quattro sicuramente un poco più offensiva – è la prova di quello che potrebbe succedere nel corso di questa stagione. Non parte favorito nessuno in questo match, che è quello da tripla di questa prima giornata di Serie B. Ma vedendo i reparti offensivi delle due squadre, possiamo tranquillamente affermare che il match in Laguna vedrà entrambe le formazioni a segno. Sì, su questo, ci potrebbero essere davvero pochi, pochissimi dubbi.

Come vedere Venezia-Como in diretta tv e in streaming

Venezia-Como è in programma domenica 20 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Venezia-Como

Gara da un gol per squadra, come detto prima. E gara che potrebbe anche finire in pareggio. Venezia e Como si dovrebbero spartire la posta in palio nella prima giornata della serie B. Un punto che ovviamente starebbe bene alla formazione ospite.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Ellertsson, Tessmann, Andersen; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen.

COMO (4-4-2): Semper; Cassandro, Odenthal, Barba, Iannou; De Cunha, Bellemo, Abildgaard, Chajia; Cerri, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1