Sudtirol-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Spezia è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il SudTirol del riconfermato Bisoli è stata la squadra rivelazione della passata Serie B: non possono esserci dubbi perché dopo un avvio choc con il cambio in panchina, la formazione di Bolzano ha centrato addirittura la semifinale playoff: eliminata dal Bari. Si riparte forse con le stesse ambizioni anche se è evidente che non sarà per niente semplice riuscire a rifare il cammino strepitoso dello scorso anno. Infatti prima è meglio cercare di chiudere il discorso salvezza, poi tutto quello che verrà sarà in più.

Il debutto in campionato non sarà dei più semplici: lo Spezia è retrocesso e ha deciso di affidarsi in panchina ad Alvini, uno che il campionato cadetto lo conosce bene. Gli ospiti inoltre hanno tenuto in rosa elementi importanti e inserito nella stessa diversi uomini che in Serie B possono realmente fare la differenza. Antonucci ad esempio, prelevato dal Cittadella, che sulla trequarti garantisce delle buona qualità. Insomma, lo Spezia è una seria candidata alla vittoria finale del campionato o per meglio dire alla promozione diretta.

Gara dal difficile pronostico: il SudTirol come sempre farà affidamento su quelle qualità difensive che l’hanno portato a raggiungere i playoff e poi a quel grande cinismo lì davanti. Discorso diverso invece per lo Spezia che cercherà da subito di imporre il proprio gioco.

Come vedere SudTirol-Spezia in diretta tv e in streaming

SudTirol-Spezia è in programma domenica 20 agosto alle 18:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-Spezia

Occhio, in questa partita, al possibile colpo esterno. Lo Spezia non dovrebbe comunque perdere ed ha inoltre le qualità per poter riuscire a vincere in trasferta. Poi, alla fine, potrebbe anche uscire un pareggio in una gara che dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. Ma noi punteremmo sulla vittoria dei liguri.

Le probabili formazioni

SUDTIRO (4-4-2): Poluzzi; Cagnano, Masiello, Giorgini, Ghiringhelli; Davi, Broh, Tait, Rover; Odogwu, Casirahi.

SPEZIA (4-3-2-1): Drogassi; Amian, Muhi, Nikolaou, Reca; Bandinelli, Esposito, Zurkowski; Antonucci, Verde; Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1