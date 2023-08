Sassuolo-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Atalanta è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Sassuolo nelle ultime stagioni ha cercato invano di ricalcare le orme dell’Atalanta senza però ottenere risultati soddisfacenti. Gli emiliani per il secondo anno di fila hanno chiuso nella parte destra della classifica, non riuscendo mai a coltivare ambizioni europee. Va avanti ad ogni modo il progetto che vede Alessio Dionisi, arrivato ormai due anni fa dopo la promozione con l’Empoli, al timone della squadra neroverde.

La filosofia resta sempre quella: scovare talenti, valorizzarli e poi venderli a peso d’oro. A lasciare l’Emilia quest’estate è stato Davide Frattesi, uno dei pezzi pregiati, ceduto all’Inter per oltre 30 milioni di euro. Potrebbe seguirlo Domenico Berardi, come ogni anno al centro delle voci di mercato. Il capitano del Sassuolo ha manifestato più volte la voglia di cambiare aria ma il club finora non ha ricevuto nessun’offerta allettante: negli ultimi giorni sembra si sia fatta sotto la Juventus, che ha trovato l’accordo con il giocatore ma non con il club emiliano. Senza Berardi, il Sassuolo ha rischiato grosso domenica scorsa nei trentaduesimi di Coppa Italia con il Cosenza, spuntandola solo nei tempi supplementari (2-5). L’Atalanta invece è una delle indiscusse protagoniste del mercato, almeno per quanto riguarda la Serie A. La Dea ha incassato tanto dalle cessioni – una su tutte, quella di Hojlund, finito al Manchester United per 75 milioni – ed ha fatto una “spesa” interessante: alla corte di Gian Piero Gasperini sono arrivati Scamacca, De Ketelaere, Bakker, Touré e Kolasinac, tutti elementi che sembrano poter far bene nel nuovo contesto.

Sassuolo-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Il Sassuolo venerdì ha reso noto che Berardi è ormai fuori dal mercato ma, condizionato dai rumors, l’attaccante non dovrebbe scendere in campo neppure contro l’Atalanta dopo aver saltato il Cosenza. In attacco giocherà Pinamonti: alle sue spalle Defrel, Bajrami e Laurienté. In difesa non ci sarà lo squalificato Tressoldi: toccherà a Viti far coppia con Erlic.

Dall’altro lato, Gasperini schiererà Carnesecchi in porta – sembrano già definite le gerarchie con Musso – mentre in difesa debutterà subito Kolasinac, complici i problemi di Toloi: con l’ex terzino del Marsiglia ci saranno Scalvini e Djimsiti. Occasione per Bakker sulla sinistra, davanti invece Pasalic assisterà il tandem Scamacca-Lookman. Indisponibile Touré.

Come vedere Sassuolo-Atalanta in diretta tv e in streaming

Il pronostico

L’Atalanta negli ultimi anni è sempre partita con il piede giusto, vincendo la prima partita di campionato per cinque stagioni di fila. Il Sassuolo, tuttavia, ha dalla sua il “talismano” Dionisi: con il tecnico toscano in panchina il Sassuolo ha sempre battuto la Dea al Mapei Stadium. Trasferta in ogni caso ostica per i nerazzurri bergamaschi: incertezza che deriva anche dai tanti cambiamenti estivi. Chi volesse restare lontano dal risultato finale, può orientarsi sui gol: si scontrano difatti due squadre accomunate dalla filosofia offensiva e non a caso i precedenti poco prolifici sono molto rari.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, de Roon, Bakker; Pasalic; Lookman, Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2