Parma-Feralpisalò, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-FeralpiSalò è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il Parma è una delle candidate alla vittoria finale del campionato. Gli uomini di Pecchia, è evidente, non possono nascondersi in nessun modo nonostante abbiano dovuto rinunciare all’esperienza di Buffon – diventato capodelegazione della nazionale italiana – che ha deciso di lasciare il calcio. Cambia poco dentro la rosa dei ducali, che hanno elementi in grado di decidere con un solo colpo ogni partita.

Uno di questi è sicuramente Hernani, rientrato dopo l’esperienza alla Reggina, che Pecchia ha deciso di tenere. In mezzo al campo, insieme a Estevez, il brasiliano ha le chiavi della squadra. E lì le geometrie, quindi, non mancheranno. Il calendario inoltre ha regalato un debutto semplice, contro una squadra neopromossa come la FeralpiSalò di Vecchi, che è una di quelle che dovrà cercare di lottare, sin dal primo minuto di questo campionato, per raggiungere quella che sarebbe una salvezza clamorosa. Non sarà facile per la truppa ospite, per niente facile, anche perché la rosa è ancora incompleta e mancano almeno due elementi di categoria.

Come vedere Parma-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Parma-FeralpiSalò è in programma domenica 20 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-FeralpiSalò

Dovrebbe vincere il Parma. Dovrebbe riuscire, la squadra di Pecchia che, ribadiamo, è una delle candidare alla vittoria finale del campionato, a portare a casa i primi tre punti di una stagione assai importante. Il Parma, come detto, ha le carte in regola per riuscire nell’impresa perché sì, vincere il campionato di Serie B, è una vera e propria impresa.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Campagnon, La Mantia, Guerra.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0