Inter-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Monza è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella passata stagione il derby lombardo con il Monza si è rivelato indigesto per l’Inter, che non è riuscita ad avere la meglio sui brianzoli, né all’andata – terminata con un rocambolesco 2-2 – né al ritorno (0-1), quando un colpo di testa dell’ex Caldirola aveva contribuito ad aprire una mini-crisi per la squadra di Simone Inzaghi.

Si infoltisce, a tal proposito, la lista di ex nerazzurri che in estate hanno sposato la causa biancorossa, trasferendosi qualche chilometro più a nord. Stiamo parlando di D’Ambrosio e Gagliardini, che dopo diversi anni hanno lasciato Milano con l’obiettivo di reinventarsi in provincia. Non sono stati però gli unici affari tra Inter e Monza, visto che Carlos Augusto, una delle grandi rivelazione della scorsa Serie A, ha appena fatto il percorso opposto. L’esterno brasiliano avrà il compito di far rifiatare Dimarco, ormai una certezza nello scacchiere del tecnico piacentino. L’Inter è reduce da una stagione agrodolce, strepitosa nelle coppe – Lautaro e compagni sono arrivati in finale di Champions League, mettendo paura al City – ma deludente in campionato, in cui non è mai stata seriamente in lotta per il titolo. La rosa, ad oggi, sembra meno forte: sono andati via Onana, Skriniar, Dzeko e Lukaku, partenze importanti colmate solo in parte dagli acquisti di Frattesi, Arnautovic, Sommer, Cuadrado, Thuram, oltre al sopracitato Carlos Augusto. Il Monza invece non ha fatto rivoluzioni: ha trattenuto Raffaele Palladino, allenatore rivelazione, e con maggiore esperienza riparte dall’11esimo posto dello scorso anno, che non sarà semplice bissare.

Inter-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi rispolvera de Vrij in difesa dopo il forfait di Acerbi, alle prese con un risentimento muscolare. Subito dal 1′ Frattesi, mentre sulla fascia destra Dumfries appare in vantaggio su Cuadrado. Davanti dovrebbero giocare Lautaro Martinez e Thuram.

Due assenze non da poco nella retroguardia di Palladino, costretto a fare a meno di Izzo, squalificato, e dell’infortunato Bettella. I due ex di turno Gagliardini e D’Ambrosio partiranno titolari, lo stesso il nuovo arrivo Kyriakopoulos. In attacco Dany Mota e Caprari.

Come vedere Inter-Monza in diretta tv e in streaming

Inter-Monza è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Inter e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Inter ha sempre incassato gol nelle amichevoli precampionato, palesando dei problemi difensivi che preoccupano Inzaghi. Da questo punto di vista non ha brillato neppure il Monza, che è stato subito eliminato dalla Coppa Italia dalla Reggiana, una settimana fa vittoriosa 2-1 al Brianteo. I nerazzurri partono favoriti ma la partita potrebbe essere più aperta del previsto, con i brianzoli che dovrebbero realizzare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Caprari.

Il Monza riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1