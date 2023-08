Frosinone-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Napoli è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Napoli campione d’Italia in carica si presenta nella vicina Frosinone con lo scudetto ben cucito sul petto ma allo stesso tempo consapevole che mantenere lo scettro non sarà affatto una passeggiata, anzi. Gli azzurri in estate hanno perso il loro condottiero, Luciano Spalletti, che ha deciso di abbandonare da vincente e che adesso – ieri è arrivata l’ufficialità – si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Raccoglie la sua pesantissima eredità Rudi Garcia: l’allenatore francese ritorna in Serie A dopo sette stagioni in cui ha allenato in patria (Marsiglia, Lione) facendo anche un’esperienza in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Il Napoli ha cambiato poco, non è riuscito a trattenere il difensore sudcoreano Kim – il Bayern Monaco ha pagato la clausola – ma ha resistito alle sirene inglesi e soprattutto arabe per Osimhen: il nigeriano, capocannoniere e protagonista indiscusso dello scorso campionato, resterà (almeno per un’altra stagione) sotto il Vesuvio. In difesa è arrivato il brasiliano Natan, mentre a centrocampo Garcia potrà contare sul dinamismo dell’interessante Cajuste, acquistato dal Reims. In dirittura d’arrivo anche il gioiellino spagnolo Gabri Veiga, per il quale il club di De Laurentiis è pronto a versare oltre 30 milioni di euro nelle casse del Celta Vigo.

Restano numerose, tuttavia, le incognite sul Napoli, con l’ex tecnico giallorosso intenzionato ad esplorare nuove soluzioni tattiche. Esordio in ogni caso morbido per gli azzurri: il Frosinone torna in A dopo quattro anni, fissando nuovamente l’obiettivo di non retrocedere dopo una sola stagione. Per riuscirci si affida all’esperienza di Eusebio Di Francesco, che si rimette in gioco dopo le esperienze non entusiasmanti di Cagliari e Verona, terminate entrambe con un esonero. I ciociari hanno già giocato un match ufficiale, battendo 1-0 il Pisa nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Frosinone-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco dovrebbe scegliere uno spregiudicato 4-3-3 per affrontare il Napoli: davanti Caso e Baez supporteranno il centravanti Borrelli. L’infermeria ciociara è vuota e l’unico dubbio sembra essere in mezzo al campo, dove Brescianini contende una maglia a Gelli. Dovrebbero infine partire titolari i tre ex Sassuolo: Turati, Marchizza e Harroui.

Nel Napoli i nuovi (Natan, Cajuste) partiranno verosimilmente dalla panchina, con Garcia che dietro si affiderà a Juan Jesus. Anguissa non è ancora al 100% e il suo posto verrà preso da Elmas. Nel tridente spicca l’assenza di Kvaratskhelia, che l’allenatore azzurro ha deciso di lasciare a casa a causa di un affaticamento. Ai lati dell’intoccabile Osimhen agiranno dunque Politano e Raspadori.

Come vedere Frosinone-Napoli in diretta tv e in streaming

Frosinone-Napoli, in programma sabato alle 18:30 allo stadio "Stirpe" di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Tutti i match della Serie A sono trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216).

Il pronostico

Un Napoli in fase di rodaggio, senza Kvaratskhelia e con qualche incognita di troppo legata alla nuova gestione tecnica dovrebbe comunque esordire con una vittoria a Frosinone, squadra con cui gli azzurri hanno sempre vinto nei quattro precedenti in massima serie. L’atteggiamento propositivo che ha sempre caratterizzato le squadre di Di Francesco fa ipotizzare un match da almeno tre gol complessivi, con gli azzurri che dovrebbero segnare almeno due reti ai ciociari.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Brescianini; Baez, Borrelli, Caso.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

In Frosinone-Napoli le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-3