Cittadella-Reggiana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Reggiana è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Ogni anno il Cittadella riesce a tirarsi il proprio campionato con Gorini in panchina, uno che riesce a dare anche una certa personalità e identità alle proprie squadre. E allora è stato normale, per il club veneto, riconfermare in panchina il tecnico che così bene ha fatto nella passata stagione. Qualche addio importante c’è stato, vedi quello di Antonucci, però l’ossatura della squadra è rimasta uguale.

Dall’altro lato invece c’è la Reggiana che dopo diversi tentativi falliti ha piazzato la vittoria del campionato di Serie C riuscendo, con Diana in panchina, a conquistare la cadetteria. Salutato il tecnico del trionfo in panchina è arrivato Alessandro Nesta, in cerca di riscatto dopo le esperienze passate non certo da ricordare. Entrambe arrivano alla prima di campionato dopo aver superato il turno in Coppa Italia battendo rispettivamente, e in trasferta, il Monza e l’Empoli. L’impegno più arduo, anche per quella che è la qualità della rosa di Palladino, ce lo ha avuto la squadra di Nesta, capace di buttare fuori una squadra che l’anno scorso nella massima serie ha disputato un campionato straordinario.

Una sfida che quindi vede protagoniste due squadre in forma, ma ovviamente è il Cittadella che parte leggermente favorito: più che altro per l’esperienza che gli uomini di Gorini hanno in questo campionato che disputano con costanza da diversi anni. A differenza della Reggiana che, come detto prima, è una neo promossa.

Come vedere Cittadella-Reggiana in diretta tv e in streaming

Cittadella-Reggiana è in programma domenica 20 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Reggiana

Una gara da almeno una rete per squadra. Una gara che alla fine potrebbe vedere uscire vincente gli uomini di casa. Gorini ha tutta l’intenzione di partire con il piede giusto e l’entusiasmo dopo la vittoria di Empoli, arrivata in rimonta, potrebbe essere decisivo.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Magrassi.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pierangolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Girma; Varela, Lanini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1