Ternana-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Sampdoria è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il ritorno di Pirlo in Italia coincide con la voglia della Sampdoria di tornare in maniera immediata in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Messi a posto i problemi societari, i blucerchiati hanno costruito una rosa che punta decisamente alla promozione diretta, con un tecnico che in panchina ha sicuramente esperienze importanti, anche se i risultati non sono coincisi con quelle che sono le ambizioni. Chissà, magari potrebbe succedere il tutto in questa stagione.

La Sampdoria debutta sul campo della Ternana: la squadra di Lucarelli è partita in ritardo e praticamente è rimasta quella dello scorso anno: pochissimi innesti e poche soluzioni alternative per ora per la formazione padrona di casa, che inizierà il campionato con il serio rischio di perdere subito. Sì, sono gli ospiti quelli favoriti, che hanno programmato con attenzione, che hanno messo in rosa elementi importanti e determinanti. E anche in Coppa Italia – con un poco di problemi – è arrivato il passaggio del turno. Quindi, ricapitolando: i doriani potrebbero piazzare anche per via dei problemi della Ternana, il primo colpo esterno della propria stagione.

Come vedere Ternana-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Ternana-Sampdoria è in programma sabato 19 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Sampdoria

Sampdoria favorita. Senza dubbio. E Sampdoria che dovrebbe riuscire a prendersi tre punti assai importanti soprattutto per aumentare quelle certezze che già ci sono ma che devono essere cementate da quelli che sono i risultati. La squadra di Pirlo, in una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, è quella che potrebbe iniziare sorridendo la propria stagione.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Celli; Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado; Favilli, Falletti.

SAMPDORIA (4-3-3): Ravaglia; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Leris, La Gumina, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2