Scommesse, il colpo è clamoroso: 13 partite X per 40mila euro

Scommesse, altra vincita clamorosa in questo mese di agosto. Tredici partite X per un colpo da quasi 40mila euro. Ecco i dettagli

Il mese di agosto, nonostante i campionati siano ripresi solamente (alcuni) la scorsa settimana, sta regalando delle vincite clamorose sotto tanti aspetti. Sì, diciamo che ci sono stati diversi colpi da capogiro. L’ultimo, quello che ha raccontato agimeg.it, per come è arrivato, ha davvero del clamoroso.

Intanto partiamo dalla vincita che è stata portata a casa: la bellezza di 39.752 euro che sono davvero tantissimi soldi. Poi si entra nel particolare di quella che è una schedina che ha davvero dell’incredibile. Ah, voi vorreste sapere quanto ha puntato per riuscire a portare a casa questa cifra esagerata. E noi ve lo diciamo subito, senza lasciarvi qui, sulle spine: un solo euro. Sì, lo ripetiamo, e lo scriviamo a numero: 1 euro per quasi 40mila euro. Incredibile. Ma come si può raggiungere una quota del genere? Semplice, adesso questo ve lo spieghiamo nella seconda parte di questo articolo.

Scommesse, il colpo è maestro

Un vero e proprio colpo da maestro quello piazzato all’agenzia Eurobet di San Giovanni Rotondo. Un colpo per dei professionisti, quelli che sanno come si fa. Non si può dire nulla, ma ovviamente, come succede sempre, serve sempre un pizzico di fortuna per poi riuscire nel colpo grosso. Quella fortuna che ha deciso di baciare quest’uomo, che possiamo tranquillamente soprannominare Mister X: e non parliamo in questo caso del colpo di mercato.

La scommessa, infatti, è stata piazzata giocando tredici partite dei campionati del Nord Europa, quelli che adesso si stanno giocando, e alcune partite inglesi, con un solo segno: la X primo tempo. Quote tutte sopra a 2.00. “Il nostro cliente viene soprannominato MISTER X proprio per la sua passione di puntare sul pareggio – ha raccontato ad Agimeg Giovanni Augello titolare dell’agenzia – ma centrare ben 13 incontri con l’X primo tempo era dura anche per lui che comunque è molto orgoglioso di essere chiamato così”. Ovviamente, alla quota, si è aggiunto anche un ricchissimo bonus di 10.584 euro che ha fatto lievitare la somma. Un colpaccio, e se si comincia così ad agosto, chissà quello che ci aspetta nel corso di questa lunghissima stagione. Vedremo.